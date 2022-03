1 Il pensiero di Manila Nazzaro

Sono trascorsi alcuni giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 6, e ormai gli ex concorrenti sono tornati alle loro vite di sempre, facendo ritorno anche sui social. Solo alcune ore fa a tenere una lunga diretta su Instagram è stata Manila Nazzaro, durante la quale ha affrontato diversi argomenti. Nel corso della live però a un tratto l’ex Miss Italia non ha potuto fare a meno di parlare dei Jerù, e a quel punto a sorpresa ha stroncato la coppia. Manila infatti ha ammesso di non aver creduto al legame nato tra Jessica e Barù, specificando però di aver visto nella Selassié un sentimento sincero e vero, e ha speso per la Principessa delle bellissime parole. Queste le sue dichiarazioni:

“Jessica è una ragazza pazzesca. Sono solo un po’ non contenta del fatto che lei credesse troppo in Barù e questo lo voglio dire, perché io non ho mai visto l’esistenza dei Jerù. Vedevo che secondo me c’era qualcosa di più giocato che di reale, però da parte di Jessica c’era una grande sincerità, quindi mi è dispiaciuto vederla molto giù tantissime volte”.

(ha detto parole molto belle per Jess, però, prima che partiate in quarta) pic.twitter.com/jc6jMym3Fv — Paola. (@Iperborea_) March 17, 2022

Manila Nazzaro ha poi commentato la vittoria di Jessica Selassié al Grande Fratello Vip 6, affermando:

“Sono felice per la vittoria di Jessica, certo però che tifavo per Lulù tra le due sorelle. Perché io con Lulù ho avuto un rapporto molto stretto, sincero e forte”.

Ma non è finita qui. Come se non bastasse Manila Nazzaro ha anche raccontato di essere stata bloccata sui social da una Vippona. Andiamo a rivedere di chi si tratta e le sue parole in merito.