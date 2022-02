1 Piccolo incidente per Manila Nazzaro

Ore intense per Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia infatti si è infatti ferita a un dito ed è stato necessario l’intervento di un medico. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 6. Come ormai ben sappiamo da mesi proprio Manila si occupa di tenere l’appartamento in ordine, dando un importante contributo. Alcune ore fa così la Nazzaro stava lavando i piatti, tuttavia a un tratto si è ferita con un coltello, provocandosi un brutto taglio.

A quel punto così è arrivata una dottoressa, che prontamente ha medicato Manila Nazzaro, disinfettando e fasciando la ferita. L’ex Miss Italia ha così lasciato la casa per circa un’ora, per poi tornare dai suoi compagni. Poco dopo la Vippona ha raccontato cosa è accaduto. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Mi sono tagliata con un coltello ed è arrivata la dottoressa a farmi la medicazione. Ho avuto un’incidente. Lavando un coltello mi sono fatta una ferita brutta, bella profonda. Sì non era un taglietto, era bello evidente. Ho subito capito che non era una cosa leggera ed è dovuta venire una dottoressa a visitarmi e medicarmi. Sì esatto è venuta e mi ha disinfettato ed ha sistemato tutto. Ora ragazzi non posso lavare i piatti perché ho la ferita e non sono arrivati dei guanti abbastanza larghi quindi mi fermo. Non tocco i piatti, visto come sto messa con la mano”.

Nonostante il piccolo incidente sembrerebbe che Manila Nazzaro stia bene ed è già tornata a occuparsi delle faccende domestiche. Nel mentre solo qualche giorno fa l’ex Miss Italia ha preso le difese di Soleil Sorge, quando da fuori le mura della casa qualcuno ha urlato degli insulto proprio contro l’ex corteggiatrice. Rivediamo cosa è accaduto.