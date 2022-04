Manila Nazzaro risponde a una critica di Giulia Salemi

La risposta di Manila Nazzaro a Giulia Salemi

Manila Nazzaro e Giulia Salemi

L’ultimo intervento di Manila Nazzaro su Twitter ha spiazzato tutti. L’ex gieffina ha spiegato di essere delusa dalle parole di Giulia Salemi, una ragazza che apprezza tanto. Ma cosa è successo? Facciamo un passo indietro e torniamo al dicembre 2021. Durante una puntata del GF Vip Party, trasmissione condotta dalla fidanzata di Pierpaolo Pretelli e da Gaia Zorzi, Giulia ha commentato alcune delle dinamiche della Casa e su Manila ha detto:

“Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma. Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego. […] Il Grande Fratello fa bene a tutti, guarda Stefania Orlando l’anno scorso. Ha fatto un percorso pazzesco e come tutti aveva gente che la stra-amava e gente che la stra-odiava, perché era un personaggio divisivo“.

Sebbene Giulia Salemi avesse già avuto un confronto con Lorenzo Amoruso dopo l’accaduto (sempre al GF Vip Party), adesso a distanza di qualche mese anche Manila Nazzaro ha voluto dire la sua. L’ex Miss Italia su Twitter ha detto di essere rammaricata dalle parole dell’influencer nei suoi confronti:

“Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che “il tempo è galantuomo” e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi…”

I fan si sono giustamente chiesti cosa fosse accaduto e Manila Nazzaro ha dato le dovute spiegazioni: “Tutto ok ragazzi/e.. ho letto solo ora un articolo che risale a dicembre ma che mi ha molto amareggiato. Nessuno può giudicare le scelte altrui perché non sappiamo le ragioni che si nascondono dietro. Ma la vita lo insegna a tutti prima o poi”, si apprende da Twitter.

I tweet di Manila Nazzaro su Giulia Salemi

Per concludere Manila Nazzaro ha detto: “Piano piano recupero un po’ di cose… mi perdoneranno mai per non aver potuto dire la mia in quella occasione e lo faccio ora? L’importante è farlo con educazione e rispetto sempre, anche a distanza di tempo. “Il tempo è galantuomo “ e solo la vita ti dona gli strumenti giusti per capire le persone e gli eventi… Leggere con attenzione GRAZIE e qui mi fermo BUONA VITA A TUTTI!”

Dopo questo ‘sfogo’ di Manila Nazzaro su Twitter come risponderà Giulia Salemi?

