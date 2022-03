1 La reazione di Manila Nazzaro

In questi mesi di Grande Fratello Vip sul web non sono mancati gli schieramenti tra i telespettatori che hanno sostenuti con grande trasporto i concorrenti. Molti sono stati anche i supporter di Manila Nazzaro, anche se non sono mancati (ahimè) degli haters. Alcuni di essi l’hanno soprannominata “lavapiatti”, poiché spesso intenta a fare le faccende domestiche in cucina e non solo. Un appellativo che non era piaciuto troppo al compagno Lorenzo Amoruso, il quale è spesso intervenuto sulla faccenda.

Una volta eliminata e tornata alla quotidianità, Manila Nazzaro ha avuto modo di leggere ciò che scrivevano e scrivono di lei gli utenti dei social. Inevitabilmente è venuta a scoprire anche che ci sono state delle persone che l’hanno spesso chiamata “lavapiatti”. Una questione emersa anche in alcuni post dei fan, che hanno spesso preso le sue difese. Ecco come ha risposto lei alle critiche:

“Pensano dì offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti dì tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa dì essere così #respect”, ha scritto Manila Nazzaro su Twitter.

Il post di Manila Nazzaro su Twitter

Insomma Manila Nazzaro ancora una volta ha voluto mettere le cose in chiaro e rispondere a qualche stoccata degli haters. Le news sulla gieffina, però, non sono finite qui…