Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe giunta al termine l’amicizia nata nella casa del Grande Fratello tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo: “Rapporto chiuso”.

Manuel Bortuzzo, amicizia al capolinea con Montano?

L’amicizia fraterna nata nella Casa del Grande Fratello tra Manuel Bortuzzo e Aldo Montano può ancora considerarsi tale? Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia il loro rapporto potrebbe essere giunto al capolinea.

LEGGI ANCHE: Nuove rivelazioni su Jessica e Barù, il racconto su quello che sarebbe accaduto tra i due

Almeno stando a quanto dichiarato dal giornalista e da Clarissa Selassié a Studio 100 – 100×100 Parpiglia. Pare infatti che Manuel facesse parte della stessa agenzia di cui era socio proprio il suo ex amico schermidore:

“A me risulta che Manuel ha partecipato a una cena di Natale tra baci e abbracci con tutti e poi di punto in bianco senza dire niente ha mandato una mail dicendo ‘Fine. Rapporto chiuso'”. Parpiglia ha poi aggiunto che Manuel Bortuzzo avrebbe poi voltato le spalle a Montano e al loro rapporto, facendosi rappresentare da un’altra persona.

“Non si è comportato bene nei confronti di persone che si erano spese e avevano lavorato tantissimo per Bortuzzo e per la sua immagine. Anche loro sono state vittime di un tradimento e una bugia di Manuel“.

A quel punto Clarissa Selassié ha confermato quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia, spiegando che Aldo Montano sarebbe rimasto male per via di alcuni atteggiamenti avuti da Manuel Bortuzzo. L’ex vippona ha spiegato quanto le è stato raccontato:

“Fino al 2023 lui stava nell’agenzia del suo amico ma non era contento di come lo stavano gestendo perché i lavori che gli proponevano a livello di cachet non erano grandi quanto lui desiderava”.

Successivamente Clarissa Selassié a proposito di quanto sarebbe successo tra Manuel Bortuzzo e Aldo Montano ha aggiunto

“Era stufo ed era stanco di questo management e poco dopo, perché la stessa persona di cui stiamo parlando mi fece vedere le chat fra lui e il suo amico, che ci rimase molto male perché dal nulla il ragazzo levò la mail dell’agenzia da Instagram senza comunicare o dire che voleva lasciarla”.

Secondo la versione della Selassié quindi Manuel Bortuzzo avrebbe mentito anche a queste persone, dato che mentre stava con Lulù pare dicesse il contrario.

A tutto ciò Manuel (che ha festeggiato il suo compleanno) non ha risposto, probabilmente per non alimentare ulteriormente i chiacchiericci.