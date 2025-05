Sono arrivate delle nuove rivelazioni sul rapporto tra Jessica Selassié e Barù: cosa sarebbe successo tra loro dopo il Grande Fratello.

Le rivelazioni su Jessica e Barù

A 100×100 Parpiglia nel programma di Studio 100 con Gabriele Parpiglia e Giorgia Semeraro non si si è parlato soltanto di Manuel Bortuzzo e dell’amicizia con Aldo Montano, ma anche di quello che sarebbe successo tra Jessica Selassié e Barù Gaetani dopo il Grande Fratello Vip 6.

Ricordiamo infatti che Jessica, poi vincitrice del reality show di Canale 5, aveva creato un’intenso legame con lo chef toscano e da qui era nata la ship dei “Jerù”, che sognavano una loro relazione. Concluso il programma, però, più volte Barù ha smentito, invitando i fan a non utilizzare più hashtag e tantomeno a farsi strane idee su lui e la Selassié. Insomma, in poche parole il cuoco in quell’occasione era stato molto chiaro e chiedeva di essere lasciato in pace.

LEGGI ANCHE: Rosa Chemical fa nuove rivelazioni sul bacio con Fedez a Sanremo

Recentemente però Jessica nel corso di una diretta sui social aveva confermato che né lei né le sue fan si sarebbero inventate nulla sulla storia con Barù. Adesso a ribadirne il concetto è stata invece Clarissa Selassié. Ospite di 100×100 Parpiglia ha sottolineato che effettivamente tra sua sorella e lo chef qualcosa è accaduto e una relazione ci sarebbe stata eccome. Peraltro ha anche lanciato qualche frecciatina:

“Non è andata proprio come dicono in giro ultimamente. Lui ci ha bloccate senza senso, almeno parlo per me. Dal nulla, un giorno si è svegliato e ci ha bloccate. Ci trattano in blocco, se litigano con una di noi se la prendono con tutte e tre. Ci ha bloccate, scelta sua, spero sia contento. Però è vero che c’è stato qualcosa con Jessy questo posso dirlo. Ha avuto quello che ha avuto, non erano invenzioni. Posso confermare che sono esistiti questi tanto discussi Jerù“.

Dopo queste dichiarazioni di Clarissa sulla sorella Jessica Selassié e Barù, come replicherà quest’ultimo?