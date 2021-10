Nel corso delle ultime ore i gieffini hanno festeggiato il compleanno di Manila Nazzaro con una bella festa. Tutti hanno ballato e bevuto in allegria. In un video, che potete trovare anche qui sotto, e postato da un’utente di Twitter, possiamo vedere un particolare momento di quell’evento. Stiamo parlando del simpatico bacio che si sono scambiati Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro. I due stavano ballando insieme sulle note di “Sarà perché ti amo” quando il nuotatore le prende la faccia tra le mani e la avvicina.

Ecco qui che scatta un bacio innocente, prima sulle labbra e poi Manila gliene dà alcuni sulla guancia in segno di affetto. Tra i due non c’è nulla di romantico. Si tratta semplicemente di una bella amicizia. Lei, infatti, è felicemente fidanzata fuori dalla Casa con Lorenzo Amoruso, con il quale ha anche partecipato a Temptation Island. Lui, invece, almeno per il momento sembra essere impegnato con Lulù Selassié, nonostante da parte dello sportivo ci siano dei ripensamenti. Queste le parole che il gieffino ha detto alla Principessa:

Tu non mi conosci per niente, fidati. Non sono venuto qua con l’idea di dover fare questo, non riesco a entrarci in questa parte. Se con te mi sbilancio di più fingerei e non fa parte di me. Poi vedo che dici sempre: “Sto male, male, male” e a un certo punto io non so più cosa fare. O ti compro una farmacia… […] Non mi piace essere toccato. […] Io sto bene sia con te che con Aldo a letto. A lui voglio molto bene, quindi per me siete uguali.