1 Parla il padre di Manuel Bortuzzo

Come sappiamo negli ultimi giorni a parlare è stato il padre di Manuel Bortuzzo. Il signor Franco, nel corso di un’intervista rilasciata a Novella2000, ha ammesso di non essere entusiasta del legame nato tra suo figlio e Lulù Selassié, e adesso è tornato sulla questione. Poche ore fa infatti il padre di Manuel è stato ospite della nuova puntata di Casa Chi, e nel corso della chiacchierata ha svelato cosa pensa davvero di Lulù e del suo comportamento con Manuel. Queste le sue dichiarazioni:

“Manuel ha detto di aver iniziato questa frequentazione mettendoci il cuore. Purtroppo dopo nel conoscersi ha riscontrato che questa ragazza è un po’ oppressiva e lui ha bisogno dei suoi spazi. Non so. La storia non è ancora finita. Io ho notato questa pressione da parte di lei e poteva risparmiarsela. Se fosse accaduto la cosa inversa forse sarebbe stata interpretata in maniera diversa. Lei è una di cuore, che si sente tanto. Ma lui secondo me non ha bisogno di questo”.

Ma non solo. Successivamente il padre di Manuel Bortuzzo ha ribadito che secondo lui la casa del Grande Fratello Vip 6 non è il luogo adatto per cercare l’amore:

“La casa non mi sembra il posto giusto per cercare grandi amori. È un gioco, e come tale va trattato. Non credo in questo circuito, però può succedere. Manuel ha preso le distanze e l’ha fatto in modo giusto. Non per forza si deve creare una storia all’interno della casa. Potrebbe essere anche una storia importante, ma non è il posto giusto a mio avviso”.

Infine, parlando di un’ipotetica storia tra Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni, Franco dichiara:

“Manuel e Sophie? Lui ha sempre avuto bellissime ragazze. Sophie è bellissima, ma non devo dirlo io. Quello che è bello per lui lo deciderà lui. Obiettivamente non è semplice stare con lui, bisogna pensare a lungo termine”.

View this post on Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

Nel mentre in queste ore Lulù Selassié, dopo l’allontanamento da Manuel Bortuzzo, ha fatto una confessione che non è passata inosservata. Rivediamo le sue parole.