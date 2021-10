Solo alcuni giorni fa c’è stato un piccolo problema di salute per Manuel Bortuzzo. Il nuotatore infatti a causa di un’infezione ha avuto la febbre molto alta e a quel punto ha anche pensato di lasciare il Grande Fratello Vip 6. Grazie all’aiuto dei medici però, che sono prontamente intervenuti, Manuel è tornato in salute e ha così avuto modo di continuare il suo percorso. A parlare di quanto accaduto è stata anche Franco, padre di Bortuzzo, che a FanPage ha dichiarato:

“L’allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione. C’è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte a settimana, da qualche tempo a questa parte. Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi sulle gambe, più le cartilagini si rinforzano, a casa lo fa ogni giorno. Infatti finora ha sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane”.

Tuttavia in queste ore sembrerebbe che il problema sia tornato nuovamente. Manuel Bortuzzo così confidandosi con Lulù Selassié ha fatto intendere che se la cosa non dovesse risolversi potrebbe definitivamente lasciare il Grande Fratello Vip 6! Oggi dunque il nuotatore si sottoporrà a un controllo medico grazie al quale scopriremo il suo destino. Queste le sue dichiarazioni:

“C’è un problema che persiste e non è normale che ci sia. È la stessa cosa dell’altra volta e non è normale che sia successo tre volte in un mese. Mi succedeva una volta ogni sei mesi, quindi vuol dire che c’è un problema un po’ più grosso. L’ultima volta che mi è durato così tanto mi sono dovuto operare”.