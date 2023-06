NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Giugno 2023

Uomini e donne

Parla Manuel Galiano

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione è stata Giulia Cavaglià, che sui social ha annunciato la fine della sua relazione con Federico Chimirri. Stando alle sue parole, l’ex tronista avrebbe scoperto dei tradimenti da parte del suo fidanzato e avrebbe così deciso di lasciarlo. Nel mentre però ad attaccare Giulia sono stati diversi volti di Uomini e Donne, tra cui anche il suo ex Manuel Galiano. Come sappiamo quest’ultimo fu proprio la scelta della Cavaglià. Tuttavia dopo una manciata di giorni i due si lasciarono sempre per via di un presunto tradimento da parte dell’ex corteggiatore, che tuttavia lui ha sempre smentito. Manuel così, dopo aver appreso della rottura tra Giulia e Federico, ha attaccato duramente la sua ex, accusandola di aver tradito per prima.

Adesso come se non bastasse, nel corso di un’intervista con FanPage, Manuel Galiano è tornato ad attaccare la Cavaglià, facendo una rivelazione inedita. Pare infatti, secondo le sue parole, che Giulia abbia incontrato il suo ex compagno durante una vacanza a Mykonos, quando era già impegnata con Federico, e che abbia cercato di entrare nella sua stanza. Queste le parole di Manuel:

So che lei non è la vittima, è la prima che faceva le corna. Mentre conviveva con lui, durante un viaggio a Mykonos, ha provato a entrare in camera mia con una bottiglia di gin chiedendomi di berla insieme. Non ricordo se è successo la scorsa estate o due estati fa. Lui era molto geloso di me, anche se non aveva motivo. Io non avevo interesse, ero fidanzato. Così le dissi che non era corretto, per la mia relazione e per la sua. […] Ho i messaggi di Giulia ai tempi di Mykonos. Lei dopo una cena mi scrisse che era nella hall del mio albergo, che voleva salire in camera con una bottiglia di gin. Mi disse: “Questa bottiglia non la bevo sola, mi fai salire?”. Io le risposi che non mi sembrava il caso. Ma lei non parlerà mai di questa vicenda.

Ma non è tutto. Manuel Galiano ha anche rivelato di aver parlato con Federico Chimirri, col quale è nata una bella amicizia, che avrebbe smentito il presunto tradimento:

L’ho conosciuto l’anno scorso, è nata un’amicizia. Ieri mi ha chiamato, siamo stati al telefono. Gli ho raccontato tutto, mi ha detto che per lui era tutto surreale, che non capiva perché lei stesse facendo così. Gli ho spiegato che ha fatto con tutti così. Non le ho fatto fare ancora una volta la furba. Spero non la perdoni, che scansi questo fosso. Se mi ha confermato il suo tradimento? Mi ha detto che era uno scherzo, ha giurato sul figlio. Lei appena ha il pretesto, mette in scena un teatrino. Con me ha fatto la stessa cosa.

Per di più Manuel accusa anche Giulia di inscenare finti tradimenti in ogni sua relazione, con il solo scopo di rimanere single:

“La notizia del mio tradimento la fece uscire lei con Deianira Marzano. Nonostante le abbia portato le prove che quel ragazzo nel video non fossi io, lei non volle sapere niente. Ha fatto lo stesso con Francesco Sole, con Federico. Quando non ha più voglia, sguinzaglia Deianira, le fa dire qualcosa che a lei giova”.

Infine Manuel Galiano rivela di non aver sentito Giulia Cavaglià, e a riguardo dichiara:

“Lei sarà terrorizzata ora. Non potrebbe cercarmi. Il suo silenzio fa capire che io non sto dicendo bugie. Non dice nulla perché spera che io non pubblichi niente”.