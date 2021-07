1 La frase che ha ferito Manuela Carriero

Manuela Carriero e Stefano Sirena non si sono lasciati nel migliore dei modi a Temptation Island. La coppia arrivata nel reality per risolvere i problemi legati a fiducia e tradimenti passati, ha messo definitivamente un punto e deciso di voltare pagina. Entrambi nella trasmissione di Canale 5 hanno ritrovato l’amore. Lei accanto al single Luciano Punzo, lui con la tentatrice Federica Cleo.

Sia Manuela che Stefano, per motivi differenti, sono stati e sono ancora oggi motivo di critica da parte degli utenti del web. Alcuni non hanno apprezzato lo schiaffo che la Carriero ha rifilato all’ex durante il falò di confronto e sui social ha deciso di difendersi da tali accuse:

“Mi dispiace tanto per il tanto criticato schiaffo. Cosa che ovviamente a casa non è mai successa. Non sono una persona violenta. Ma a tutto c’è un limite. Fra l’altro mi sono fatta anche male io”. – ha scritto in quella circostanza Manuela Carriero – “La violenza psicologica è peggiore. Quella è la cosa più brutta che tante volte non viene neanche riconosciuta“.

Adesso Manuela ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine dove ha avuto modo di parlare ancora di Stefano Sirena (il quale non sembra averla presa benissimo). Stando a quanto riportato da Isa & Chia ha parlato di quanto successo con il suo ex e di esserci rimasta male per alcuni atteggiamenti avuti da Stefano. La Carriero ha confidato di essere rimasta profondamente turbata e che una frase più di tutte l’ha ferita nel profondo. Entrando nel dettaglio, la brindisina ha dichiarato di aver provato grande tristezza quando Stefano ha fatto dei complimenti a Federica, sottolineando la sua conoscenza per le lingue straniere.

Così Manuela Carriero ha detto che anche lei aveva il sogno di laurearsi in lingue e diventare hostess ma per sua sfortuna non è riuscita a compiere questo desiderio. Nel momento in cui Stefano Sirena ha puntualizzato questa cosa, secondo lei, è stato poco sensibile e di esserne delusa. Ma non è l’unica cosa detta dalla protagonista di Temptation Island, perché a quanto pare ha avuto qualcosa da ridire anche sulla single Federica…