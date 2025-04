In questi mesi Francesco Chiofalo e Manuela Carriero hanno dato il via una chiacchierata relazione, finendo spesso al centro del gossip. In queste ore come se non bastasse si mormora che l’ex tronista sia incinta e che sia in attesa di un figlio.

Manuela Carriero in dolce attesa?

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Manuela Carriero ha dato il via a una relazione con Francesco Chiofalo. Dopo la turbolenta esperienza a Temptation Island e dopo aver partecipato a Uomini e Donne, l’ex tronista ha voltato del tutto pagina e si è lasciata il passato alle spalle. Qualche mese fa così Manuela è stata beccata in diverse occasioni con Francesco, fino a quando entrambi non hanno confermato di aver dato il via a una relazione.

Pare dunque che le cose tra i due vadano a gonfie vele. I ben informati per di più fanno sapere che la coppia starebbe anche pensando a una convivenza. Ma non è finta qui. Nelle ultime ore infatti ci è giunta una nuova voce di corridoio. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Manuela Carriero e Francesco Chiofalo sono stati beccati a San Benedetto del Tronto, in un noto ristorante di sushi della zona. Dalle immagini giunte in redazione si nota un pancino sospetto nell’ex tronista. Già da qualche tempo in rete si mormora che la Carriero possa essere incinta del suo primo figlio e adesso questa clip alimenta i dubbi e i sospetti.

Francesco Chiofalo diventa papà? pic.twitter.com/SO8JpxStcY — Novella 2000 (@Novella_2000) April 19, 2025

Attualmente però né Manuela né Francesco sono ancora intervenuti per confermare o smentire le voci sul loro conto e non è chiaro dunque se la coppia sia realmente in attesa di un figlio.