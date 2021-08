1 Manuela Carriero pubblica le chat con la redazione

La relazione finita male tra Manuela Carriero e Stefano Sirena a Temptation Island continua a fare molto discutere. Specie dopo che entrambi hanno deciso di rifarsi una vita rispettivamente con il tentatore Luciano Punzo e la single Federica Cleo.

Manuela in queste settimane è stata spesso accusata da alcuni hater di aver partecipato al programma solo per vendetta nei confronti del suo ormai ex Stefano, reo di averla tradita negli anni precedenti. Ma la Carriero non sembra essere dello stesso avviso e per tale ragione ha deciso di difendersi:

«Vorrei rispondere a quelle poche persone che sostengono che io sia entrata nel programma per lasciare Stefano o vendicarmi. Io sono entrata con tanta speranza che potesse uscirne cambiato e con me… vi pubblico ciò che ho scritto la redazione prima di partire. Questo è stato l’ultimo tentativo, poi ho capito che una persona non può cambiare».

Tra le storie, come potete ben vedere, Manuela Carriero ha condiviso anche un messaggio inviato alla redazione, dove spiegava agli autori che aveva bisogno di capire gli errori fatti anche da parte sua nei confronti di Stefano e viceversa. Accanto al lungo sfogo c’è anche una spiegazione:

«Non capivo che si comportava così perché mi tradiva come se non esistessi. Doveva lasciarmi lui quando mi ha tradita per la prima volta invece di tornare a casa e dormire nel mio letto per anni. Poi io sarei debole… forse ero la comodità e la sicurezza… Non pubblico il video con tutte le foto che ho mandato perché ho un’altra persona accanto e non mi pare il caso. Ma questi messaggi non mi sembrano di una ragazza che vuole vendicarsi».

Storie Instagram – Manuela Carriero

Ma il lungo sfogo di Manuela Carriero non è finito qui…