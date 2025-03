Finito il Grande Fratello Tommaso Franchi è tornato alla sua vita di tutti i giorni, prendendo le distanze dal reality show di Canale 5. Una nuova mossa social ha coinvolto anche il conduttore Alfonso Signorini. Cosa è successo.

Tommaso Franchi e la mossa social su Signorini

Nella giornata di oggi Tommaso Franchi sta facendo parlare di sé non soltanto per il romantico aereo indirizzato alla fidanzata Mariavittoria Minghetti. Da quando ha lasciato la Casa più spiata d’Italia l’ex gieffino ha attirato molto l’attenzione per alcune mosse social. E una di queste delle ultime ore coinvolge anche Alfonso Signorini.

Per prima cosa Tommaso Franchi ha rimosso tutti i post del Grande Fratello in cui è stato taggato e sono comparsi nel suo profilo. E la piazza pulita a quanto pare non è finita! Questo perché l’idraulico senese ha anche smesso di seguire molti dei suoi compagni d’avventura, lasciando il follow solo ad alcuni di loro. Un gesto che a quanto pare ha coinvolto anche il conduttore Alfonso Signorini.

L’unfollow di Tommaso Franchi ad Alfonso Signorini

A fare luce sulla questione ci hanno pensato subito Amedeo Venza e Deianira Marzano sui propri profili social. Questo perché molti utenti hanno notato i movimenti del ragazzo e si sono domandati cosa stesse succedendo.

“Tommaso Franchi ha smesso di seguire Alfonso Signorini. A breve sapremo anche i motivi reali”, ha scritto sul suo profilo Instagram Amedeo Venza. Ad aggiungere le presunte cause di questa ‘frattura’ è stata Deianira Marzano, che ha scritto: “Tommaso sta NERO! Si aspettava di essere tutelato, visto che pare che la sua famiglia e Alfonso si conoscano da tempo o abbiamo cari amici in comune”.

La storia Instagram di Deianira Marzano su Tommaso Franchi e Alfonso Signorini

Chiaramente non c’è nessuna prova che possa confermare questa indiscrezione e prendiamo la notizia con le pinze, in attesa di un intervento da parte dei diretti interessati. Novella2000.it in ogni caso è aperta al chiarimento.