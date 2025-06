In queste ore è stata pubblicata la copertina del nuovo numero di Vanity Fair sulla quale sono presenti Mara Venier, Antonella Clerici e Milly Carlucci.

Mara Venier e le colleghe su Vanity Fair

Vanity Fair ha rilasciato la copertina del nuovo numero in edicola fino al 1° luglio e i fan sono stati felicissimi di vedere tre volti molto noti. Stiamo parlando di Mara Venier, Antonella Clerici e Milly Carlucci, volti Rai che hanno fatto la storia dell’emittente. Tutte e tre le conduttrici sono state intervistate e hanno parlato della propria vita privata così come di quella professionale.

Partiamo da Antonella Clerici, per esempio, che ha raccontato della gavetta e del momento più difficile quando ha dovuto lasciare La prova del cuoco per diversi anni venendo sostituita da Elisa Isoardi. Non sono mancati riferimenti alla figlia e all’amico Fabrizio Frizzi, tristemente scomparso il 26 marzo 2018.

Mara Venier ha raccontato del suo amore per Renzo Arbore, che oggi è rimasto uguale pur trasformandosi in un sentimento d’affetto. Dopo un pensiero al marito Nicola, che si sta riprendendo dopo non essere stato molto bene, si è passati a Domenica In e alla carriera da attrice. Nel primo caso ha affermato che tornerà nella prossima edizione, nel secondo ha rivelato che Ozpetek sta scrivendo un ruolo su misura per lei.

Donne straordinarie https://t.co/WgrPqRq5ga — Il farmacista di Lavagna (@neodie) June 17, 2025

Chiudiamo, dunque, con Milly Carlucci che ha ripercorso la sua vita partendo dall’infanzia e dal rapporto con gli amati genitori. Ha parlato della sua timidezza e del segreto del successo di Ballando con le stelle dopo vent’anni di messa in onda: “Ha coltivato il suo pubblico“.

Tutte si sono poi complimentate le une con le altre a vicenda per la loro professionalità e naturalezza con la quale svolgono il proprio lavoro.