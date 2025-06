Questa mattina sono stati presentati i Palinsesti Rai per la stagione televisiva 2025/2026. Grande assente all’evento è stata però Mara Venier, che a settembre tornerà in onda con la nuova edizione di Domenica In.

Mara Venier assente ai Palinsesti Rai

Ormai è ufficiale: Mara Venier sarà alla conduzione anche della prossima edizione di Domenica In. Questa mattina infatti sono stati presentati i Palinsesti Rai per la stagione 2025/2026. Nel corso della conferenza stampa è stato così annunciato che la presentatrice tornerà a ricoprire il suo ruolo all’interno del fortunato programma del primo canale. Tuttavia, come già si mormorava da giorni, la Venier non sarà sola. Ad affiancare Mara per tutta l’edizione ci sarà infatti un volto d’eccezione: Gabriele Corsi.

A settembre dunque i due si spalleggeranno a Domenica In e senza dubbio ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa succederà nel corso delle nuove puntate, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Proprio la Venier infatti è stata una delle grandi assenti alla presentazione dei Palinsesti Rai. La conduttrice era attesa a Napoli per incontrare la stampa subito dopo la conferenza. Tuttavia, a causa di motivi a oggi sconosciuti, ha preferito dedicarsi alla sua famiglia.

Sui suoi profili social infatti Mara Venier ha postato un breve filmato in cui la vediamo in aereo insieme a suo marito Nicola Carraro. Non è chiaro dove i due siano diretti, ma di certo la presentatrice ha deciso di godersi qualche giorno di relax dopo mesi difficili e complicati.

Nelle settimane a venire poi la Venier inizierà a lavorare sulla nuova edizione di Domenica In, che farà ritorno a partire da domenica 14 settembre. Non resta che augurare una serena estate a Mara e suo marito Nicola e attendere con ansia la partenza della nuova stagione televisiva per rivederla sul piccolo schermo.