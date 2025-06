Poche ore fa si sono svolti i funerali di Alvaro Vitali. In questa occasione a rompere il silenzio è stata la sorella dell’attore, che a sorpresa si è scagliata contro l’ex moglie Stefania Corona.

Parla la sorella di Alvaro Vitali

In questi giorni è arrivata la devastante notizia della morte di Alvaro Vitali, venuto a mancare all’età di 75 anni. Fin dal primo momento il web intero si è unito nel ricordare uno degli attori più amati e noti di sempre e in tanti hanno voluto salutare con affetto l’ex volto di Pierino. Ieri nel mentre, presso la chiesa di San Pancrazio di Roma, si sono svolti i funerali e proprio in questa occasione è accaduto qualcosa di inaspettato.

FanPage e altri cronisti presenti sul luogo hanno infatti raggiunto la sorella di Alvaro Vitali che ha così rotto il silenzio scagliandosi a sorpresa contro Stefania Corona, ex moglie dell’attore. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente nelle ultime ore hanno fatto il giro del web:

“A marzo siamo stati a un compleanno, siamo stati felici, siamo stati una giornata insieme e poi è successo quello che è successo. Le strade si sono divise perché un po’ è la moglie che ce l’ha portato via, sinceramente. Prima era uno come noi e prima c’aveva il successo. Ha trovato l’amore della sua vita e ci ha allontanato a tutti”.

Solo di recente nel mentre proprio Stefania Corona è finita al centro dell’attenzione. Una manciata di ore prima della notizia della morte di Alvaro Vitali, l’ex moglie dell’attore è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. In diretta così Stefania ha letto una lettera che il suo ex marito aveva scritto di recente, dove le chiedeva di tornare insieme. La Corona tuttavia ha replicato in maniera dura e fredda, escludendo un riavvicinamento con Vitali, che poche ore dopo è venuto a mancare.