Oggi Simona Ventura, in occasione del suo 60esimo compleanno, si è collegata con Caterina Balivo a La Volta Buona. A chiamare in diretta per fare gli auguri alla sua collega e amica è stata così Mara Venier.

Mara Venier stupisce Simona Ventura

Oggi Simona Ventura compie 60 anni e non sono mancati gli auguri di una delle sue colleghe più care: Mara Venier. Come è noto le due conduttrici sono amiche di lunga data, nonostante in passato, a causa di un piccolo screzio, c’è stato un momentaneo allontanamento tra loro. Da qualche tempo a questa parte però Simona e Mara sono nuovamente unitissime e proprio oggi per la Ventura è arrivata una bellissima sorpresa. La presentatrice di Citofonare Rai 2, in occasione del suo compleanno, si è collegata con Caterina Balivo a La Volta Buona. Poco dopo così è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha sorpreso anche la padrona di casa.

Mara Venier ha infatti chiamato in diretta per fare gli auguri a Simona Ventura, che è rimasta piacevolmente stupita. La conduttrice di Domenica In così, spendendo bellissime parole per la sua amica, ha affermato:

“Auguri Simona! Te li ho fatti anche stamattina alle 7. Ho visto il servizio che avete mandato e posso dire che siamo state due cogl**ne a non frequentarci per diversi anni. Voglio anche ringraziare Giovanni, lui sa perché. Non sto vivendo un periodo semplice e Simona e Giovanni sono tra le persone che più mi stanno vicino, vi voglio bene”.

La sorpresa di Mara Venier per Simona Ventura ha emozionato tutto il pubblico, che nel mentre si è unito nell’augurare un felice compleanno alla conduttrice. Quest’ultima intanto, commentando sui social il traguardo raggiunto, ha affermato: “60 anni e non sentirli per niente. Al di là degli scherzi e della vita che ti porta dossi e ostacoli, non potrei stare meglio. Crederci sempre e arrendersi mai! Happy birthday to me”.