Tra sei giorni debutta ufficialmente su Canale 5 la prima edizione di The Couple, nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. Secondo le indiscrezioni nel cast ci sarebbero anche quattro grandi protagonisti del Grande Fratello: Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Zeudi Di Palma.

Gli ex gieffini nel cast di The Couple?

Lunedì 7 aprile parte ufficialmente su Canale 5 la prima attesa edizione di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. Si tratta di un vero spin-off del Grande Fratello e il pubblico vedrà otto coppie di concorrenti scontrarsi tra loro. I protagonisti della trasmissione vivranno proprio nella casa che fino a ieri sera ha ospitato gli inquilini del GF e verranno seguiti dalle telecamere h24. Attualmente c’è ancora molto mistero sul cast. La Blasi infatti non si è ancora sbilanciata ma in rete ovviamente non mancano le indiscrezioni.

Solo questa mattina Tv Sorrisi & Canzoni ha fatto il nome di alcuni possibili concorrenti. Stando a quanto si legge a prendere parte a questa esperienza potrebbero essere Thais Wiggers, Brigitta e Benedicta Boccoli, Jasmine Carrisi, Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Gabriele Parpiglia ha invece fatto il nome di Elena Barolo, che dovrebbe gareggiare proprio con la Wiggers. Ma non è finita qui.

Oggi infatti a lanciare una nuova indiscrezione sono stati gli amici di Very Inutil People. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che nel cast di The Couple potrebbero esserci anche quattro grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Di chi parliamo? Nientemeno che di Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Nonostante in molti pensassero a un pesce d’aprile, la pagina ha assicurato che la presenza degli ex gieffini dovrebbe essere certa. Pare infatti che l’ex Velina, il modello e l’ex Miss Italia abbiano accettato di prendere parte al reality già da diverse settimane.

Attualmente però gli autori non hanno ancora confermato la notizia. Tuttavia tra pochissimi giorni avremo news certe sul cast del programma.