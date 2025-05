Mara Venier ha chiuso l’ultima puntata di questa stagione di Domenica In in lacrime, con un accenno al suo futuro nel programma e una dedica al marito.

Mara Venier chiude la stagione di Domenica In in lacrime

L’ultima puntata stagionale di Domenica In, andata in onda ieri su Rai 1, si è conclusa con un momento toccante e carico di emozione. Mara Venier si è lasciata andare alle lacrime, dopo aver visto un filmato con la partecipazione di diversi colleghi.

Questi ultimi, in una serie di videoappelli, la esortavano a tornare al timone dello storico programma anche nella prossima stagione, per celebrare insieme i 50 anni della trasmissione, inaugurata da Corrado nel lontano 1976.

La conduttrice, visibilmente emozionata, ha parlato dell’edizione appena conclusa definendola l’ultima, ma poi ha chiuso lasciando aperta una porta, in realtà: “Chi vivrà, vedrà”, ha dichiarato, con voce rotta dalla commozione.

Mara ha anche spiegato che gli ultimi mesi non sono stati facili, in particolare per via dei problemi di salute che hanno colpito il marito Nicola Carraro: “Non sono stati mesi facili per la mia vita privata”, ha detto, senza entrare troppo nei dettagli.

Poi, rivolgendosi direttamente al marito, ha pronunciato parole d’amore profonde: “Nicola ti amo, sei la mia vita, ricominceremo e torneremo come prima”.

Sul futuro però, tutto resta da definire. I rumors più insistenti parlano di un possibile ritorno di Mara anche a settembre, spinta dalla volontà di festeggiare in grande stile i 50 anni del programma.

Nessuna conferma ufficiale, ma una cosa è certa: il pubblico e la Rai la rivorrebbero con forza alla guida di Domenica In, in quella fascia domenicale che ormai da anni è sinonimo del suo volto, della sua energia e della sua inconfondibile spontaneità.