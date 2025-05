Ospite della puntata di TV Talk Mara Venier ha commentato le recenti dichiarazioni di Fiorello sulla possibilità di prendere il suo post a Domenica In. La conduttrice ha lanciato un appello.

Mara Venier risponde a Fiorello

Questo pomeriggio Mara Venier è stata ospite di una nuova puntata di TV Talk su Rai 3. La conduttrice che ha concluso la sua stagione a Domenica In nelle scorse ore è stata al centro delle chiacchiere per le recenti dichiarazioni di Fiorello. Lo showman infatti ha spiegato che gli piacerebbe condurre il programma della domenica di Rai 1, provocando l’esilarante reazione della conduttrice.

Oggi a TV Talk Mara Venier è intervenuta con una battuta che ha subito acceso l’attenzione dei fan del piccolo schermo. La storica conduttrice di Domenica In ha commentato le recenti dichiarazioni di Fiorello, il quale come detto aveva espresso la volontà di condurre un giorno lo storico contenitore domenicale, ma solo “dopo Mara”.

Con la consueta ironia e spontaneità, la “zia Mara” ha colto l’occasione per lanciare un invito pubblico al conduttore siciliano:

«Davide Maggio aveva ragione che sembrava un addio il mio. Abbiamo trovato una nuova chiave corale di Domenica In. Dobbiamo portare dell’altro, con dei compagni. Chi vorrei avere accanto? Non posso dirlo, non so. Ma visto che Fiorello ha detto che vuole fare Domenica In… Quindi Fiorello, se vuoi entrare nel gruppo…?! Lui ha detto “dopo Mara”, invece io faccio un invito e dico: perché dopo Mara? Si fa con Mara!», ha risposto Mara Venier.

Una proposta che suona come un’apertura concreta a una collaborazione tra due dei volti più amati della televisione italiana. L’idea di una Domenica In a due voci, con Mara Venier e Fiorello insieme, ha immediatamente acceso l’immaginazione del pubblico e dei media.

Resta da vedere se Fiorello raccoglierà l’invito. Intanto, il messaggio è chiaro: Mara Venier non ha intenzione di abbandonare la sua creatura tanto facilmente. E, se proprio deve cedere il testimone, potrebbe farlo solo in compagnia.

Sarà curioso vedere ora cosa ne sarà di Domenica In e se, magari, si concretizzerà davvero la collaborazione tra la nota conduttrice veneta e lo showman.