Michele Bravi annuncia il suo nuovo singolo in collaborazione con Mida, ex allievo di Amici 23

Oggi Michele Bravi ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo, Popolare, che sarà in collaborazione con l’ex allievo di Amici 23 Mida.

Michele Bravi collabora con Mida

Sono ormai anni che Michele Bravi è uno degli artisti più amati e seguiti della musica italiana. Come in molti ricorderanno, sia nel 2023 che nel 2024 il cantautore ha anche ricoperto il ruolo di giudice del Serale di Amici di Maria De Filippi e proprio in questa occasione ha saputo conquistare nuovamente il cuore del pubblico. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato l’ex vincitore di X Factor al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con un post sui suoi profili social, Michele ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo. Ma le sorprese non sono finite qui. Il brano, che si intitola Popolare, sarà in collaborazione con Mida, protagonista della 23esima edizione di Amici. I due, che si sono conosciuti proprio lo scorso anno all’interno del programma, hanno deciso di rilasciare una canzone insieme, che è già attesa dai fan.

Ma quando esce il nuovo singolo di Michele Bravi in collaborazione con Mida? Il cantautore ha risposto anche a questo. Il pezzo sarà rilasciato su tutte le piattaforme streaming venerdì 23 maggio e di certo ha già attirato l’attenzione generale. Stando alle prime news emerse, la canzone è nata tra il Brasile e New Orleans, “tra atmosfere, suoni, colori, stimoli sonori e visivi dei luoghi hanno contaminato la visione creativa di Bravi”. Il cantautore si confronta così con nuovi mondi sonori, in modo leggero e curioso e di certo ne vedremo di belle.

Ma come ci stupiranno dunque Michele e Mida? Lo scopriremo tra pochissimi giorni.