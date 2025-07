In queste ore è tornato virale il primo incontro tra Mara Venier e Gabriele Corsi, avvenuto subito dopo la presentazione dei Palinsesti Rai. In molti hanno però notato un certo gelo tra i due conduttori e il momento non è sfuggito ai più.

Il primo incontro tra Mara Venier e Gabriele Corsi

Un mese fa, nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai, i vertici della rete pubblica avevano annunciato l’arrivo di Gabriele Corsi a Domenica In. Il conduttore avrebbe dovuto affiancare Mara Venier in occasione della nuova edizione del programma e la notizia fin da subito era stata accolta con gioia dal grande pubblico. Poche ore fa è però accaduto qualcosa di inaspettato. Con un comunicato, l’azienda ha annunciato l’uscita di scena del presentatore, che ha deciso di fare un passo indietro e di lasciare la trasmissione prima ancora dell’inizio.

In rete naturalmente se ne sono dette di ogni sulle motivazioni che avrebbero spinto Corsi a lasciare Domenica In e alcune malelingue hanno addirittura parlato di presunte tensioni con la Venier. Poche ore fa tuttavia a rompere il silenzio è stato lo stesso Gabriele. Il conduttore, facendo chiarezza sulla situazione, ha affermato: “Prima dei palinsesti ci è stato presentato dalla RAI un progetto artistico. Dopo un mese, quel progetto è radicalmente cambiato. Lecito per un’azienda cambiare i propri progetti, lecito per un conduttore decidere se questi sono coerenti con il proprio percorso, e compatibili con altri impegni”.

In queste ore intanto alcuni utenti hanno riportato alla luce il primo incontro tra Mara Venier e Gabriele Corsi, avvenuto in collegamento a La Vita in Diretta subito dopo la conferenza di presentazione dei Palinsesti Rai. In molti hanno così notato un certo gelo tra i due conduttori, che a stento si rivolgono la parola. A quel punto le malelingue hanno ripreso a parlare di presunte tensioni tra Mara e Gabriele, che tuttavia non sono mai state confermate.

A oggi infatti né la Venier né Corsi hanno mai fatto intendere di aver avuto problemi. Di conseguenza i pettegolezzi sono destinati a rimanere tali.