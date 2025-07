Gabriele Corsi lascia Domenica In per altri impegni, ma la Rai conferma stima e future collaborazioni

Dopo tanti rumor ora abbiamo la certezza! Gabriele Corsi ha ufficialmente rinunciato alla co-conduzione di Domenica In, come confermato da una nota Rai. Ecco l’annuncio da parte dell’azienda.

Gabriele Corsi rinuncia a Domenica In

È ufficiale: Gabriele Corsi non sarà il co-conduttore della prossima edizione di Domenica In, lo storico contenitore domenicale di Rai 1 condotto da Mara Venier. Dopo giorni di voci e indiscrezioni rilanciate da testate come Fanpage.it, Davide Maggio e Giuseppe Candela, è arrivata la conferma definitiva direttamente dalla Rai.

Con un comunicato diffuso in queste ultime ore, l’azienda ha chiarito la posizione del conduttore e spiegato le ragioni della sua rinuncia al ruolo tanto discusso. Ecco cosa si legge nella nota ufficiale:

«Gabriele Corsi rinuncia a Domenica In. La decisione è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso “Domenica In” incompatibile con altri progetti dell’artista. La Direzione Intrattenimento Day Time Rai – nel ringraziare Corsi per quanto finora realizzato con il Servizio Pubblico e per la grande disponibilità umana e professionale – gli ribadisce il proprio apprezzamento e la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione».

Dunque nessuno strappo. Ma si tratterebbe di una scelta condivisa, dettata principalmente da impegni professionali già presi da Gabriele Corsi. Questi avrebbero reso difficile o impossibile conciliare la co-conduzione della domenica pomeriggio con gli altri suoi progetti.

Al momento non è noto se ci sarà un nuovo nome al fianco di Mara Venier, ma la conferma è che il posto lasciato libero da Gabriele Corsi apre nuovi scenari per la storica trasmissione di Rai 1. Quale sarà ora la prossima mossa?