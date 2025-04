In puntata a Domenica In Mara Venier ha sorpreso tutti quando ha svelato che lei e Katia Ricciarelli stanno lavorando insieme a un nuovo progetto. Ancora il lavoro è top secret. Ecco le parole della conduttrice durante la diretta di questo pomeriggio.

Il progetto di Mara Venier e Katia Ricciarelli

Aveva annunciato una puntata ricca oggi Mara Venier quando al TG1 si è collegata per presentare e dare qualche chicca su Domenica In. E così è stato. Non solo il battibecco in diretta tra Valeria Marini (reduce dall’esperienza a Ne vedremo delle belle) e sua mamma. La padrona di casa ha accolto in studio anche Katia Ricciarelli, con la quale pare ci sia un progetto in arrivo.

Con la cantante lirica ha ricordato la sua straordinaria carriera, ma anche gli amori nella vita di Katia Ricciarelli. Poi ha voluto lanciare un filmato preparato di proposito che ha raccolto una serie di momenti loro, dato che conservano una bellissima amicizia. Mara Venier però prima di fare questo e ribadire il loro splendido legame ha lanciato uno scoop. La presentatrice di Domenica In ha fatto sapere infatti che molto presto sentiremo parlare di loro:

“Adesso abbiamo anche un progetto lavorativo insieme, che non diciamo”, ha esordito Mara Venier restando piuttosto vaga senza addentrarsi troppo nella questione. A ruota Katia Ricciarelli l’ha seguita e ha ci ha scherzato su, senza svelare nulla: “No, ma mi piacerebbe proprio”.

Così la Venier ha dato un piccolo indizio sul lavoro che le vedrà insieme: “Saremo in giro per l’Italia molto presto, non dico di più”. Ma di cosa potrebbe trattarsi? Al momento non ci è dato saperlo, ma ciò ha certamente incuriosito i telespettatori che ora vorrebbero saperne di più.

L’ultima volta le due hanno lavorato insieme il 15 luglio del 2000 a Mara e Katia verso Oriente, in onda da Lecce. La diretta venne interrotta dal diluvio alle ore 20:52 circa dopo i saluti delle due conduttrici. Stavolta ci si augura ovviamente possa andare decisamente meglio! Attendiamo quindi di scoprire di cosa si tratterà e cosa faranno Mara Venier e Katia Ricciarelli.