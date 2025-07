Stando a un retroscena delle ultime ore, sembrerebbe che a partire dalla prossima stagione televisiva Mara Venier farà parte degli ospiti fissi della nuova edizione di Che Tempo Che Fa.

Mara Venier arriva sul Nove

Uno dei volti Rai più amati di sempre è senza dubbio quello di Mara Venier. Da ormai svariati anni la conduttrice è al timone di Domenica In e settimana dopo settimana tiene compagnia al grande pubblico. Anche per la prossima stagione televisiva la presentatrice è stata confermata all’interno della trasmissione, tuttavia stavolta ci sarà una grande e importante novità. Mara infatti non sarà sola e al suo fianco alla conduzione ci sarà anche Gabriele Corsi. Una scelta questa che segna un nuovo inizio per il fortunato programma del primo canale e che di certo sta già facendo discutere.

Nelle ultime ore però è emerso un nuovo retroscena che coinvolge la conduttrice e che ha dell’incredibile. Stando a quanto fa sapere Il Messaggero infatti pare che a partire dalla prossima stagione televisiva la Venier sarà una delle ospiti fisse della nuova edizione di Che Tempo Che Fa, che da due anni a questa parte va in onda sul Nove. La presentatrice naturalmente non lascerà Domenica In e porterà avanti entrambi gli impegni.

La notizia dell’arrivo di Mara Venier all’interno del seguitissimo programma di Fabio Fazio, pur non essendo stata ancora confermata, sta già facendo discutere il web. Tutti infatti ricordano il caos mediatico che si creò quando proprio il conduttore decise di lasciare la Rai per spostarsi sul Nove. La Venier come se non bastasse è uno dei volti di punta della rete pubblica e questa scelta dunque lascia perplessi i più.

Sta di fatto che al momento si tratta ancora di voci di corridoio e da parte dei vertici non è giunta ancora alcuna conferma.