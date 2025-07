Si torna a parlare di Simona Ventura. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice sarebbe in lizza per la conduzione del Grande Fratello, che dovrebbe andare in onda con due edizioni distinte e separate.

Simona Ventura arriva al Grande Fratello?

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Simona Ventura. Come abbiamo visto in questi giorni, la conduttrice non compare nei Palinsesti Rai della prossima stagione televisiva e si è così iniziato a parlare di un possibile passaggio in Mediaset, dopo l’esperienza da opinionista a L’Isola dei Famosi. Ieri così a sganciare la bomba è stato Davide Maggio. Stando a quanto riferito infatti la Ventura avrebbe registrato una puntata zero de La Fattoria, storico reality show di Canale 5. Come specificato però non si sarebbe trattato di un provino per un possibile ritorno della trasmissione, bensì per testare la conduttrice.

In seguito sempre Maggio ha fornito ulteriori dettagli su quello che starebbe accadendo, lasciando il web intero a bocca aperta. Stando a quanto si legge, Simona sarebbe infatti in lizza per la conduzione del Grande Fratello. Ma state tranquilli, Alfonso Signorini non verrà sostituito. Pare infatti che Mediaset abbia intenzione di proporre al pubblico ben due edizioni distinte e separate del reality show per la prossima stagione. La prima sarebbe totalmente Nip, e andrebbe in onda da ottobre a dicembre. La seconda sarebbe invece Gold/Vip, per festeggiare i 25 anni del programma, e partirebbe a gennaio.

Al timone di questa edizione celebrativa ci sarebbe proprio Sigonrini, mentre per quella Nip si starebbero cercando nuovi volti. In lizza per la conduzione ci sarebbe proprio Simona Ventura, che tuttavia non sarebbe l’unica a essere stata presa in considerazione. Come annunciato infatti a registrare una puntata zero è stata anche Alessandra Viero. Mediaset tuttavia avrebbe messo gli occhi anche su altre presentatrici e non è detto dunque che sia proprio la Ventura a spuntarla.

Naturalmente al momento si tratta solo di indiscrezioni. Tra pochi giorni però potrebbero arrivare news certe. Il prossimo 8 luglio infatti Mediaset presterà alla stampa i Palinsesti della prossima stagione e proprio in questa occasione potrebbe essere svelata la verità.