Mara Venier si apre su un doloroso evento del suo passato e racconta di un ex che la picchiava

Il racconto di Mara Venier

Mara Venier, che presto tornerà con le nuove puntate di Domenica In, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera. Oltre che a parlare della sua carriera ha anche aperto il suo cuore e ha fatto una rivelazione inaspettata. Ha affermato, infatti, che un suo ex la picchiava. Il tutto è partito dagli argomenti che tratterà nel suo programma:

Innanzitutto, la violenza contro le donne. Nella prima puntata avrò ospite la sorella di Alessandra, la signora di Bologna massacrata a martellate dal compagno più giovane. Una storia terribile di ossessione, di possesso, di libertà negata, di violenza. Io ne so qualcosa.

A questo punto l’intervistatore ha chiesto a Mara Venier qualche informazione in più: “Ho avuto un compagno violento, molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi. Mi ha aspettato sotto casa con un coltello. Questa è una cosa che non ho mai raccontato. Sappia solo che ho pagato un prezzo altissimo“. Le è stato chiesto chi fosse quest’uomo ma lei ha preferito non rivelarlo:

Uno che non ha accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora. Ma questo non è amore. Sono uomini che si sentono proprietari del tuo corpo e della tua anima. E ti distruggono. […] Quell’uomo non c’è più e io, alla fine, l’ho perdonato.

Mara Venier, quindi, è andata ancora più a fondo e ha concluso come segue:

Non ti distruggono soltanto con le botte. Ti fanno sentire una nullità. Una cosa nelle loro mani. Io ho provato paura. La paura della violenza fisica. E la paura di sporgere denuncia. Ma ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere: l’amore ti porta a giustificare quasi tutto. Fu un grave errore. Alla fine sono stata costretta a denunciare, andavo sul set con due carabinieri di scorta. […]

Oggi Mara Venier ha superato quel brutto periodo della sua vita e da diversi anni è felicemente sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

Novella 2000 © riproduzione riservata.