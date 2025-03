Mara Venier scoppia in lacrime durante la diretta di Domenica In: ecco perché e cosa è accaduto in studio

Ieri, nel corso della nuova diretta di Domenica In, Mara Venier ha ospitato Sandro Giacobbe e Marina Peroni. A un tratto però la conduttrice non è riuscita a trattenere l’emozione ed è scoppiata in lacrime.

Lacrime per Mara Venier

Sono ormai anni che Mara Venier tiene compagnia al grande pubblico Rai con Domenica In. Settimana dopo settimana la celebre e amata conduttrice entra nelle case degli italiani e ancora oggi la trasmissione è una delle più seguite e fortunate di sempre. Solo ieri pomeriggio è andata in onda sul primo canale una nuova diretta, durante la quale è accaduto qualcosa di inaspettato che ha lasciato tutti senza parole.

Ad arrivare ospiti della Venier sono stati Sandro Giacobbe e sua moglie Marina Peroni. Come in molti sapranno, il cantautore è affetto da tumore e da ormai diverse settimane è costretto alla sedia a rotelle, per via di un problema all’anca. A prendere parola è stata anche la Peroni, che ha affermato: “È difficile, ti vengono mille paure. È difficile mantenere il sorriso, ma noi ce la facciamo lo stesso, sorridiamo lo stesso”.

A quel punto Mara Venier non è riuscita a trattenere l’emozione ed è così scoppiata in lacrime. Non tutti infatti sanno che, a causa di un’ernia al disco, da qualche tempo Nicola Carraro, marito della presentatrice, si trova proprio in sedia a rotelle. La conduttrice dunque, pensando al suo compagno di vita, non ha potuto fare a meno di commuoversi nell’ascoltare la storia di Giacobbe e rivolgendo un pensiero a suo marito ha dichiarato: “Capisco Marina, capisco anche te Sandro, ma soprattutto Marina”. Sandro a quel punto ha affermato: “Mando un abbraccio a Nicola. Da quando l’ho conosciuto è entrato nel mio cuore”.

Il momento ha emozionato naturalmente tutto il pubblico e il web e in molti hanno inviato il loro affetto alla Venier, che poco dopo si è ripresa e ha voltato pagina.