Si è scatenato il caos in queste ore nella casa del Grande Fratello. A seguito di una lite Mariavittoria Minghetti ha infatti lasciato Tommaso Franchi. Poco dopo però tra i due sembrerebbe essere tornato il sereno.

Cosa è accaduto tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

Mancano due settimane alla finale del Grande Fratello, tuttavia in casa non mancano le tensioni. In queste ore infatti a finire al centro dell’attenzione sono stati Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, che sono stati protagonisti di un’accesa lite, che ha portato alla momentanea rottura. Ma vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando la dottoressa si è ingelosita della vicinanza del suo compagno a Zeudi Di Palma. A quel punto, a seguito di una discussione, Mariavittoria ha lasciato Tommaso, che poco dopo, chiacchierando con Helena e Javier, ha dichiarato: “Lei mi ha chiesto di stare lontano da Zeudi, di non farla ingelosire. Per questo mi ha lasciato”.

LEGGI ANCHE: Gianluca Vacchi presenta il suo lussuoso jet privato, il prezzo è da capigiro (e viaggiarci non è da meno) – VIDEO

Poco dopo tra i due c’è così stato un primo confronto, durante il quale entrambi hanno espresso il loro punto di vista. Franchi ha affermato di essere rimasto ferito dal comportamento della Minghetti e ha dunque aggiunto: “Non riesco a esprimerti un mio fastidio senza che tu, però, esageri. Hai rigirato un mio fastidio in un tuo fastidio“. E ancora: “Accetto che vuoi chiudere, ma tu accetta che non sto bene. Se ami una persona non la lasci”.

Pronta a quel punto la replica di Mariavittoria Minghetti, che ha dichiarato: “Ero arrabbiata, scusami, non è vero che non ti voglio più vedere. Però questo non significa che ti perdono. Non mi fido di te”.

Poco dopo però tra la coppia è tornato il sereno e Mariavittoria e Tommaso si sono riappacificati. La Minghetti nel mentre in queste ore è al televoto per l’eliminazione e stasera potrebbe rischiare di lasciare il Grande Fratello.