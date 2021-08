Marcell Jacobs o Federico Chiesa: chi è il tuo uomo ideale? – QUIZ

Chi è il tuo uomo ideale tra Marcell Jacobs e Federico Chiesa? Mettiti alla prova con il nostro quiz per scoprire il risultato!

Federico Chiesa o Marcell Jacobs?

Marcell Jacobs e Federico Chiesa sono tra gli sportivi più amati del momento e sui social sono seguitissimi. Hanno conquistato il cuore di tutti non solo per le imprese sportive, ma anche per la loro bellezza.

Tra i due hai mai pensato chi potrebbe essere il tuo uomo ideale? Mettiti alla prova con il nostro quiz per scoprirlo!

Hai seguito Europei e Olimpiadi? Corretta! Sbagliata! Continua >> Se dovessi descriverti diresti che sei una persona... Solare Determinata Riflessiva Dolce Corretta! Sbagliata! Continua >> Ti piace lo sport? Corretta! Sbagliata! Continua >> Quale dettaglio noti in una persona? Gli occhi Il fisico Il sorriso Le mani Corretta! Sbagliata! Continua >> Scegli la tua stagione preferita Corretta! Sbagliata! Continua >> Un tuo pregio Il senso dell'umorismo La lealtà verso gli altri La creatività La capacità di adattarti al cambiamento Corretta! Sbagliata! Continua >> Il tuo animale preferito Corretta! Sbagliata! Continua >> Quale tra questi sport preferisci? Atletica Calcio Corretta! Sbagliata! Continua >> Cosa fai di solito nel tempo libero? Guardo film e serie TV su Netflix Leggo un buon libro Ascolto la mia musica preferita Faccio sport Corretta! Sbagliata! Continua >> Preferisci avere al tuo fianco una persona estroversa o introversa? Corretta! Sbagliata! Continua >> Scegli una città d'arte italiana dove trascorrere le vacanze Milano Venezia Roma Firenze Corretta! Sbagliata! Continua >> Il piatto che più ti piace tra questi Corretta! Sbagliata! Continua >> Credi nel colpo di fulmine? Corretta! Sbagliata! Continua >> Sai parlare delle lingue straniere? Corretta! Sbagliata! Continua >> Sei più per il dolce o il salato? Dolce Salato Corretta! Sbagliata! Continua >> Il colore che, tra questi, rappresenta la tua personalità Corretta! Sbagliata! Continua >> Hai mai detto una bugia a fin di bene? Corretta! Sbagliata! Continua >> Il momento della giornata che preferisci Alba Tramonto Corretta! Sbagliata! Continua >> Condividi il quiz per vedere i tuoi risultati ! Condividi su Facebook Iscriviti per vedere il tuo risultato Mostra i miei risultati Marcell Jacobs o Federico Chiesa: chi è il tuo uomo ideale? – QUIZ Io sono %%personality%% %%description%% Ma sono anche %%personality%% %%description%% Condividi su Facebook Condividi su Twitter Share on VK ↺ GIOCA ANCORA ! Caricamento...

