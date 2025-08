In queste ore si sta diffondendo l’indiscrezione secondo la quale Marcella Bella dovrebbe prendere parte come concorrente a Ballando con le stelle. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Marcella Bella a Ballando con le stelle?

Tra pochissimi mesi avrà inizio la nuova edizione di Ballando con le stelle e nel corso di queste settimane stanno venendo annunciati i concorrenti ufficiali. La prima è stata La Signora Coriandoli, ovvero Maurizio Ferrini. Ad agosto invece è stato rivelato che anche Andrea Delogu farà parte del cast e lo ha detto lei stessa tramite un simpatico video pubblicato sul profilo Twitter della trasmissione.

La data di inizio dovrebbe essere fissata per il 27 settembre 2025 ma se le cose cambieranno vi terremo aggiornati. Nel frattempo, mentre si attendono gli altri nomi dei Vip che scenderanno in pista, non mancano indiscrezioni su chi potrebbe approdare da Milly Carlucci.

A fare una rivelazione in più ci ha pensato Giuseppe Candela su Dagospia! Il giornalista ha affermato che anche Marcella Bella, dopo la sua esperienza al Festival di Sanremo quest’anno, dovrebbe approdare a Ballando con le stelle come concorrente:

“Dal palco di Sanremo 2025 alla pista di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha deciso di arruolare una ballerina ‘forte, tosta e indipendente’. la cantante Marcella Bella”.

Al momento non sappiamo se ciò avverrà davvero perché si tratta solo di un rumor e avremo la certezza effettiva solo nel momento in cui ci sarà l’annuncio ufficiale. Noi vi terremo informati non appena ne appena ne sapremo di più in merito alla questione.

Per quanto riguarda la giuria, infine, possiamo affermare che tutti i membri già presenti nelle passate edizioni ritorneranno per la gioia degli spettatori a casa.