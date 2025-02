Come spesso accade in questi casi, qualcuno ha agito nell’ombra per modificare la pagina Wikipedia di qualche concorrente del Festival…

Come spesso accade in questi casi, qualcuno ha agito nell’ombra per modificare la pagina Wikipedia di qualche concorrente del Festival di Sanremo. Questa volta è toccato a quella di Giorgia: ecco cos’hanno scritto.

Modificata la pagina di Giorgia

Ieri sera è andata in onda la puntata finale del Festival di Sanremo e a vincere è stato Olly con la sua “Balorda nostalgia“. Al secondo posto, invece, si è piazzato Lucio Corsi con “Volevo essere un duro“, ma ciò che ha colpito il pubblico è stata l’assenza di una concorrente ben specifica nella top 5.

In molti, infatti, si sono stupiti dell’assenza di Giorgia con “La cura per me“. Si tratta di una canzone d’amore che è stata largamente apprezzata dal pubblico a casa e anche dalla Sala Stampa. Tuttavia, il risultato del televoto non è stato abbastanza e la performer si è dovuta accontentare del sesto posto.

Giorgia ha vinto un premio importante, ovvero il Premio Tim e si è commossa davanti a tutto l’Ariston che le stava urlando “hai vinto” a squarciagola. Una soddisfazione davvero grande per questa artista eccezionale e pare che qualcuno a casa si sia trovato d’accordo con tutti loro.

Lo capiamo grazie alla foto che possiamo vedere qui sopra perché una persona non identificata ha modificato la pagina Wikipedia di Giorgia scrivendo: “Hai vinto tu Sanremo 2025, non quello di Olly e Benji“. Ovviamente si tratta di un chiaro riferimento al vincitore effettivo del Festival di quest’anno.

Voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con il come è andata a finire la kermesse o avreste preferito vedere Giorgia con il premio in mano? Fatecelo sapere con un commento.