In queste ore è giunta voce che Marcella Bella avrebbe avanzato alcune richieste particolari alla produzione di Ballando con le Stelle. La cantante tuttavia non ci sta e sbotta sui social, facendo chiarezza sulla situazione.

Parla Marcella Bella

Mancano tre settimane alla partenza di Ballando con le Stelle e ormai i motori del talent show si stanno scaldando. Nel cast della nuova edizione ci sarà anche Marcella Bella, pronta a mettersi in gioco con questa nuova esperienza. Solo tra pochissime ore la cantante inizierà ufficialmente le prove, in vista della prima puntata, e di certo ne vedremo di belle. In queste ore tuttavia è emerso un retroscena che ha riportato l’artista al centro dell’attenzione. Stando a quanto rivelato da FanPage, Marcella avrebbe avanzato una richiesta particolare alla produzione del programma: quella di avere un camerino distante da quelli degli altri concorrenti. La notizia naturalmente ha fatto in breve il giro del web, arrivando fino alla cantante stessa, che ha deciso di intervenire.

Marcella Bella così, con un post pubblicato sui social, ha rotto per la prima volta il silenzio e ha fatto chiarezza sulla situazione, smentendo gli ultimi gossip sul suo conto. Con un duro sfogo la voce di Pelle Diamante ha dichiarato:

“Sono davvero stanca di leggere falsità e cattiverie sul mio conto. Ci tengo a chiarire che non ho ancora avuto contatti con la produzione di Ballando con le Stelle e non ho mai avanzato richieste particolari sui camerini o altro, come qualcuno vuole far credere. Tutto questo è completamente inventato. Io spero soltanto di vivere una bellissima esperienza, con entusiasmo e rispetto verso tutti i miei colleghi”.

Marcella Bella si prepara dunque a vivere un’esperienza inedita e di certo già in molti stanno facendo il tifo per lei. Ma come ci stupirà la cantante a Ballando con le Stelle? Non resta che attendere per scoprirlo.