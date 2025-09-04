Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle avrebbe fatto una richiesta particolare alla produzione. Ecco di chi si tratta e cosa avrebbe chiesto.

Il retroscena su una concorrente di Ballando con le Stelle

Sta per iniziare la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Sabato 27 settembre andrà infatti in onda la prima puntata del talent show condotto da Milly Carlucci e come al solito anche stavolta ne vedremo di belle. Nelle ultime settimane nel mentre sono stati annunciati i concorrenti che si metteranno alla prova con questa nuova esperienza e mai come quest’anno la conduttrice ha fatto un colpaccio dietro l’altro. Nel cast troviamo infatti nomi del calibro di Barbara d’Urso, Nancy Brilli, Marcella Bella, Filippo Magnini, Paolo Belli e tanti altri.

In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere. Stando a quanto apprende FanPage, pare che una delle concorrenti abbia fatto una richiesta particolare alla produzione. E no, non si parla di Barbara d’Urso, che, stando a quanto si legge, starebbe affrontando questa sfida con estrema umiltà.

Ma chi è dunque la protagonista di questo pettegolezzo? Secondo il portale, sarebbe stata Marcella Bella ad avanzare agli autori di Ballando con le Stelle una singolare richiesta. La cantante avrebbe infatti chiesto un camerino distante da quelli degli altri concorrenti, che sono invece disposti l’uno accanto all’altro. Il presunto motivo? La necessità di concentrarsi. L’artista dunque vorrebbe limitare i contatti con il resto del cast, per poter affrontare questa esperienza al meglio.

Sempre secondo FanPage, lunedì 8 settembre ci sarà il primo incontro tra gli aspiranti ballerini e i loro maestri e inizieranno ufficialmente le prove in vista della prima puntata. Ma cosa accadrà dunque e quali emozioni ci attendono? Lo scopriremo sabato 27 settembre, naturalmente in prima serata su Rai 1.