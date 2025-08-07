Dopo il ricovero di questi giorni a causa del malore subito, Marco Carta parla per la prima volta e rivela come sta e cosa è successo: “Dolori fortissimi, mi hanno detto che ero in pericolo”.

Come sta Marco Carta dopo il ricovero

In questi ultimi giorni i fan si sono detti molto preoccupati dopo il malore che ha colpito Marco Carta a cui è seguito un ricovero in ospedale e annullamento del concerto a Porto Torres. Ma come sta ora il cantante dopo l’accaduto?

A seguito delle rassicurazioni del suo staff, lo stesso cantante ha voluto intervenire in prima persona attraverso una serie di storie su Instagram. Per prima cosa Marco Carta ha fatto sapere di trovarsi a casa e di essere in “fase di netta ripresa”, di stare molto meglio e di avere tanta voglia di recuperare.

L’ultima apparizione dell’artista sardo in pubblico risale al 2 agosto, in occasione della festa di Radio Bella & Monella a Rosolina Mare, in provincia di Rovigo. Il cantante stava bene, ma nelle ore successive ha accusato un malore:

«Stavo benissimo, ero con voi e andava tutto bene. La notte stavo dormendo e mi sono svegliato intorno alle 3 e lì è cominciato il guaio», ha raccontato su Instagram Marco Carta. Poi è entrato maggiormente nel dettaglio, confidando: «Sono stato malissimo, avevo dolori fortissimi».

Situazione delicata e un po’ più complessa a seguito di pregressi problemi di salute di Marco. Nel 2018 infatti fu operato d’urgenza all’addome a causa di un’ulcera allo stomaco: «Per quell’operazione subita diversi anni fa alcuni miei organi sono molto delicati, quindi il dolore era molto forte», ha precisato Marco Carta.

Le prime parole di Marco Carta dopo il malore e ricovero in ospedale pic.twitter.com/6CPedh3kxy — Novella2000 Archive (@novella_archive) August 7, 2025

Per tale ragione, in ansia per le sue condizioni, Marco ha deciso di recarsi a Milano. Ha definito il viaggio piuttosto “doloroso, lungo e difficile”, per via dei collegamenti per nulla semplici. Arrivato all’ospedale San Donato è stato visitato. Qui Marco Carta ha scoperto che non era possibile realizzare l’impegno previsto per le ore successive: «Mi hanno fatto sapere che non potevo fare il concerto del 3 agosto a Porto Torres. ‘Non puoi perché sei in pericolo’, mi hanno detto».

Per questo l’artista è rimasto in osservazione per le successive 24 ore e così ha iniziato la cura: «Ho passato la notte in ospedale, sono cominciati gli antibiotici che sto facendo ancora oggi». A seguito delle dimissioni Marco Carta ha potuto finalmente tornare a casa e proseguire le cure, ma ha ringraziato i medici per essersi presi cura di lui. Ha anche rassicurato i suoi fan sui prossimi live:

«Ringrazio tutti: i medici, i fan, gli organizzatori di Porto Torres per la comprensione. Stiamo cercando di riprogrammare la data, spero. Il Solo Fantasia Tour è salvo, le altre date si faranno, mi serve ancora qualche giorno di recupero, per fortuna ce l’ho».

Infine Marco Carta ha ringraziato tutti per avere ricevuto tantissimi messaggi di sostegno e affetto: «Mi sono sentito visto, voluto bene, amato. Grazie». A lui il nostro in bocca al lupo di pronta guarigione.