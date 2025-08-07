Dopo le foto pubblicate da Belen Rodriguez sui social in cui è ritratta sua figlia Luna Marì, sono arrivate diverse critiche. Tra queste anche quelle di una nota conduttrice televisiva: “Solo per like, è pericoloso”.

La critica di una nota conduttrice a Belen Rodriguez

Mostrare i figli sui social è un tema sempre molto caldo e Belen Rodriguez è finita al centro di alcune polemiche in questi giorni. I continui scatti in cui mostra sua figlia Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, hanno portato diversi utenti a farle la predica. E, nonostante la sua risposta, ora anche la nota conduttrice Ema Stokholma ha avuto da ridire.

La presentatrice televisiva e radiofonica ha preso Belen Rodriguez come esempio, probabilmente, ma quasi certamente si tratta di un discorso molto più ampio il suo. Su Instagram Ema Stokholma ha pubblicato una storia, condividendo un post ripreso da una pagina social in cui si chiedeva un voto da 1 a 10 alla figlia della showgirl televisiva.

Per tale ragione Ema Stokholma ha criticato chiunque mostri in rete i propri figli esponendoli così ai rischi della rete:

«Ma cosa state facendo ai vostri figli? Mi sa che non vi rendete conto dei danni e del pericolo di mostrarli sempre (devo ricordarvi che razza di uomini ci sono in rete?). Tra l’altro solo e soltanto per dei like! Non dimostrate per nulla di volergli bene. Anzi!», si legge come potete vedere dallo screen sottostante.

Storia Instagram Ema Stokholma

In molti si sono detti d’accordo con le parole della presentatrice, nonostante Belen Rodriguez in questi giorni abbia ampiamente espresso la sua posizione. Sui social, infatti, a chi la criticava per il medesimo motivo aveva risposto:

“Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico. È mia figlia, e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me”.

Ci sarà un’ennesima replica dopo le parole di Ema Stokholma o Belen Rodriguez lascerà correre?