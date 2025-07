La spa per galline realizzata da Marco Fantini e Beatrice Valli

Marco Fantini e Beatrice Valli hanno trasformato il giardino di casa in una “spa per galline”. Con l’aiuto delle figlie, Marco e Beatrice hanno lavato e asciugato le galline come vere star… con un phone da 500 Euro! Il video è diventato virale sui social.

Marco Fantini e Beatrice Valli hanno regalato ai loro followers un momento esilarante e tenerissimo che ha fatto il giro dei social. Nel weekend, la coppia ha deciso di organizzare una vera e propria spa per galline nel giardino di casa. Un’idea bislacca e originale e allo stesso tempo decisamente molto divertente.

Il simpatico episodio è stato condiviso da Marco Fantini sul suo profilo Instagram, dove ha documentato tutta l’attività. Nel video si vede lui, con l’aiuto delle figlie Bianca e Azzurra, mentre fa il bagnetto alle cinque galline di casa. Niente è stato lasciato al caso: le galline vengono immerse in una piccola piscina gonfiabile, insaponate con cura e poi asciugate con un phon decisamente costoso, dal valore di circa e oltre 500 euro!

“Oggi facciamo il bagnetto alle nostre galline”, dice sorridendo Marco Fantini nel video, mentre le bimbe partecipano entusiaste. In tono ironico, accompagna la clip con una frase: “Weekend al mare? Ibiza, Formentera, Portofino… No, io faccio il bagno alle mie galline”.

C’è da dire che per quanto il tutto sia divertente e dai toni leggeri, è uno stile di vita che la coppia porta avanti da tempo. Marco Fantini e Beatrice Valli hanno infatti realizzato un vero e proprio orto urbano nel loro giardino. Non mancano le verdure, così come le piante aromatiche e animali da cortile.

Il video ha fatto sorridere migliaia di utenti e molti si sono complimentati con la coppia per l’idea originale e per il coinvolgimento delle bambine. Insomma una trovata davvero molto simpatica!