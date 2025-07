Simona Ventura con la prossima edizione del Grande Fratello raddoppia la messa in onda settimanale: ecco quando andrà in onda e contro chi

Arrivano delle importanti novità che riguardano il Grande Fratello. Il programma condotto da Simona Ventura, a quanto pare, raddoppia con due puntate a settimana. Se così fosse, quindi, si troverà a sfidare un amato programma di Rai 1.

Raddoppia il Grande Fratello di Simona Ventura

Ci sarebbero delle importantissime novità sulla prossima edizione del Grande Fratello. Mentre si lavora sul cast e i papabili concorrenti che varcheranno la Porta Rossa (i rumor non sembrano mancare) e chi affiancherà Simona Ventura nel ruolo di opinionista, ecco che arriva un’altra notizia. Stavolta legata piuttosto alla messa in onda del reality show più longevo della TV.

Come si legge dai listini Mediaset per la prossima stagione, salvo cambiamenti, la prossima edizione del Grande Fratello ci riserverà una grossa sorpresa. Gli addetti ai lavori infatti avrebbero pensato di raddoppiare l’appuntamento settimanale al lunedì e al venerdì. Dunque non una ma due imperdibili puntate con il programma condotto da Simona Ventura.

Se così dovesse essere e non ci saranno cambiamenti dell’ultimo minuto, la conduttrice andrà a scontrarsi con un programma di Rai 1 molto amato. Di quale si tratta? Parliamo chiaramente di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Il presentatore in questi giorni ha ufficializzato il cast della prossima edizione, al via a fine settembre e, se così fosse, potrebbe ritrovarsi contro il Grande Fratello. Un faccia a faccia che si prospetta interessante per gli ascolti televisivi di entrambe le reti. Chi la spunterà?

Ancora è presto per dirlo e fare pronostici, ma sta di fatto che entrambe le aziende stanno lavorando per cercare in tutti i modi di acquisire più pubblico possibile. E chissà che con Simona Ventura il Grande Fratello non possa non solo tornare alle origini (dovrebbe durare 100 giorni salvo imprevisti) ma anche riuscire a tornare ai fasti di un tempo.