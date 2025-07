Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island, lascia il calcio per un’offerta di lavoro da Mediaset

Stando le recenti informazioni Flavio Ubirti avrebbe ricevuto un’offerta di lavoro da Mediaset. Il tentatore di Temptation Island ha quindi comunicato il suo addio al calcio giocato. Il trono di Uomini e Donne è sempre più vicino!

Flavio di Temptation Island vicino al trono

Flavio Ubirti cambia vita! L’ex tentatore di Temptation Island, tra i più apprezzati di questa edizione, è pronto a fare il suo debutto ufficiale a Uomini e Donne. La notizia, che circolava da settimane come indiscrezione lanciata suo social da LorenzoPugnaloni.it, è ora praticamente confermata da più fonti (anche Nuovo TV), a partire proprio dal suo ex club calcistico.

Il single, 24 anni, si era fatto notare per il suo atteggiamento deciso ma rispettoso nei confronti della fidanzata Denise, protagonista di Temptation Island. Ora però che il suo percorso nella trasmissione è concluso, il giovane ha deciso di dire addio al mondo del calcio per intraprendere una nuova strada nel mondo dello spettacolo.

Secondo quanto riportato dal portale Arezzo Notizie, Flavio avrebbe contattato la Baldaccio Bruni, squadra toscana militante in Eccellenza, per comunicare il suo addio al calcio giocato. A confermarlo è stato il direttore sportivo del club, Alberto Bruni:

“È un contrattempo inatteso per noi. Il ragazzo ci ha detto di aver ricevuto un’importante offerta di lavoro da Mediaset e noi ne abbiamo preso atto. Forse potevamo prevedere che sarebbe andata a finire così, ma sono ragionamenti dettati dal senno di poi. La cosa certa è che dovremo muoverci in fretta sul mercato per trovare un sostituto.”

Il portiere, che nella vita si occupa anche di addestramento cinofilo assieme al padre, avrebbe dunque accettato la proposta di Canale 5. I più sostengono che il protagonista di Temptation Island entrerà a far parte della nuova edizione di Uomini e Donne. A darne ulteriore conferma anche Amedeo Venza così come Deianira Marzano, che ha riportato la segnalazione di una follower: “È il cugino di una mia amica, andrà a Uomini e Donne.”

Ma le sorprese potrebbero non finire qui. Sempre secondo alcune voci di corridoio, accanto a Flavio potrebbe arrivare anche una delle fidanzate di Temptation Island (QUI PER SCOPRIRE DI CHI SI TRATTA). Una nuova stagione quella di Uomini e Donne che si preannuncia quindi ricca di volti noti e colpi di scena.