Pochi mesi fa, nel corso di un’intervista, Eleonora Giorgi aveva manifestato la volontà di avere la musica dei Pink Floyd per il suo funerale.

Le parole di Eleonora Giorgi

Ieri mattina l’Italia intera è stata scossa dalla notizia della morte di Eleonora Giorgi. La protagonista del cinema italiano degli anni ’70 e ’80 si è spenta all’età di 71 anni, dopo aver combattuto a lungo contro un tumore al pancreas. Fin dal primo momento così tutti gli utenti si sono uniti per salutare con affetto e stima la celebre attrice, che per anni è stata nel cuore del grande pubblico. Non sono mancati anche numerosi post da parte di diversi volti noti dello spettacolo, che hanno voluto porgere un ultimo omaggio alla Giorgi.

A rompere il silenzio sono stati anche Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, figli di Eleonora, che alla stampa hanno annunciato che i funerali dell’attrice si svolgeranno nella giornata di mercoledì 5 marzo alle ore 16:00 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Non tutti sanno però che nei mesi scorsi, prima della sua morte, la diva del grande schermo, nel corso di un’intervista per Vanity Fair Italia, aveva già disposto alcuni dettagli.

Eleonora Giorgi aveva infatti incaricato una sua cara amica di occuparsi dei suoi funerali. Ma non solo. L’attrice aveva espressamente richiesto la musica dei Pink Floyd e in merito aveva dichiarato: “Ultimamente ho telefonato a una mia cara amica e le ho detto: senti, il funerale lo organizzi tu. Le ho specificato: devi fare un servizio eccellente. Mi devi mettere la canzone Wish You Were Here dei Pink Floyd all’inizio e A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum”.

Domani pomeriggio dunque si celebrerà il funerale di Eleonora e si prevede già l’arrivo di migliaia di persone in Piazza del Popolo. In molti infatti vogliono porgere l’ultimo saluto alla Giorgi, che resterà sempre nel cuore di noi tutti.