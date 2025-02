Conosciamo meglio Marco Masini, uno degli artisti più noti e amati del panorama musicale italiano. Ecco cosa sappiamo sul suo conto, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Marco Masini

Nome e Cognome: Marco Masini

Data di nascita: 18 settembre 1964

Luogo di nascita: Firenze

Età: 60 anni

Altezza: 1 metro e 72 centimetri

Peso: 70kg circa

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantautore

Figli: non ha figli

Profilo Instagram: @marcomasini_official

Marco Masini età, altezza e biografia

Scopriamo chi è Marco Masini e vediamo quello che sappiamo in merito alla sua biografia. Il cantante è nato a Firenze il 18 settembre 1964. Ma quanti anni ha dunque? La sua età è di 60 anni.

Cosa sappiamo invece in merito alla sua altezza e al suo peso? Marco è alto 1 metro e 72 centimetri e pesa 70kg circa.

Fin da ragazzo si avvicina al mondo della musica e a causa dei numerosi impegni decide di abbandonare gli studi, scatenando alcuni disaccordi con i genitori.

Ma dove abita oggi Masini? Il cantante vive Tavarnuzze, un borgo a pochi chilometri da Firenze.

Vita privata

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Marco Masini e chi è la sua compagna? Vediamo cosa sappiamo.

In molti si chiedono se il cantautore abbia una moglie o una figlia.

Da sempre Masini tiene molto alla sua privacy e non sappiamo se a oggi abbia una nuova fidanzata. Sembrerebbe però che attualmente Marco sia single. Il cantante per di più non ha figli.

Ma che malattia ha avuto Masini? In passato il cantautore ha raccontato di aver sofferto di depressione.

Dove seguire Marco Masini: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Marco Masini? Scopriamolo.

Il modo più diretto per restare in contatto con il cantautore è tramite i social.

Marco ha un profilo Instagram attivo, che vanta 155mila follower.

Carriera

Dopo essersi avvicinato al mondo della musica, negli anni ’80 Marco Masini inizia a comporre le prime canzoni. Arrivano per lui anche diverse collaborazioni, tra cui quella con Umberto Tozzi.

Pochi anni dopo arriva per lui la vera prima grande opportunità: il Festival di Sanremo.

Festival di Sanremo

Nel 1990 Marco Masini partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Disperato, e vince le Nuove Proposte, portando a casa anche il premio della critica. Successivamente esce il suo primo album omonimo, che vende più di 800mila copie.

L’anno seguente Masini torna a Sanremo con la canzone Perché lo fai, che si classifica al terzo posto. Pubblica poi il secondo album, Malinconia, che risulta essere il disco più venduto dell’anno.

Negli anni a venire pubblica gli album T’innamorerai e Il cielo della vergine, che vengono distribuiti in Europa ed escono anche in lingua spagnola. Nel 1998 esce invece il disco Scimmie, che vende solamente 100mila copie.

Nel 2000 Marco Masini torna a Sanremo la canzone Raccontami di te, che si classifica al quindicesimo posto. Contemporaneamente esce l’omonimo album.

L’anno seguente il cantautore annuncia il suo ritiro dalle scene. Nel 2003 però, su richiesta dei fan, torna a fare musica e rilascia il disco …il mio cammino, che contiene le sue canzoni più famose più tre inediti.

Nel 2004 torna a Sanremo e vince il Festival con L’uomo volante. Anche l’anno seguente Marco è in gara tra i Big, con il brano Nel mondo dei sogni. Pochi mesi dopo pubblica il nuovo album di inediti, Il giardino delle api.

Il 2009 è l’anno del ritorno al Festival della canzone italiana. Stavolta sul palco dell’Ariston presenta la canzone L’Italia. Segue poi il disco L’Italia…e altre storie. Il 2011 è la volta dell’album Niente d’importante, mentre nel 2013 esce La mia storia piano e voce.

Marco Mașini due anni più tardi è di nuovo in gara a Sanremo con la canzone Che giorno è, che si classifica al sesto posto. Contemporaneamente esce Cronologia, un best of che contiene le sue canzoni più famose.

Nel 2017 è ancora al Festival, stavolta con Spostato di un secondo, che si aggiudica la posizione numero 13.

Ora o mai più

Nel 2018 Marco Masini diventa coach della prima edizione di Ora o mai più, condotta da Amadeus. All’interno del programma segue la cantante Lisa e i due vincono il talent show.

Due anni più tardi lo troviamo tra i Big di Sanremo. Stavolta al Festival propone la canzone Il confronto, che si posiziona 15esima.

A settembre 2024 esce il nuovo album di inediti, 10 amori.

A gennaio 2025 torna a Ora o mai più in qualità di coach.

Album e canzoni

Questo un elenco degli album di Marco Masini:

Marco Masini, Malinconoia, T’innamorerai, Il cielo della vergine, Scimmie, Raccontami di te, Uscita di sicurezza, Il giardino delle api, L’Italia… e altre storie, Niente d’importante, Spostato di un secondo, 10 amori.

Queste invece alcune delle sue canzoni più famose:

Disperato, Perché lo fai, Ti vorrei, Vaffanculo, T’innamorerai, Bella stronza, Il cielo della vergine, Fino a tutta la vita che c’è, L’uomo volante, Nel mondo dei sogni, Maledetta amica mia, L’Italia, Colpevole.

Marco Masini al Festival di Sanremo 2025

Nel 2025 Marco Masini sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo, stavolta però non tra i Big in gara. Il cantautore infatti raggiungerà Fedez sul palco in occasione della serata dei duetti e delle cover e i due proporranno una nuova versione della celebre Bella stronza.

I Big di Sanremo 2025

Ecco chi sono i Big del Festival di Sanremo 2025:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille vote ancora”.

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Ecco invece chi sono le Nuove Proposte:

Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.