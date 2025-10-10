Durante il concerto sold out all’Inalpi Arena di Torino, Marco Mengoni ha reso omaggio a Giorgia cantando “Come Saprei”. L’artista celebra così il trentennale del brano che ha segnato la carriera della collega.

L’omaggio di Marco Mengoni a Giorgia

Ieri sera, giovedì 9 ottobre, Marco Mengoni ha regalato un momento magico al pubblico torinese, chiudendo tra applausi e standing ovation la seconda data sold out all’Inalpi Arena. La sorpresa della serata è arrivata quando, a luci soffuse e pianoforte acceso, il cantante ha intonato “Come Saprei”, celebre brano portato al successo da Giorgia nel 1995.

Un gesto non casuale: proprio quest’anno si celebrano i 30 anni del brano, un vero classico della musica italiana, che ha segnato l’inizio della carriera di Giorgia. Marco Mengoni ha voluto così rendere omaggio alla collega, che ha dedicato il suo tour estivo proprio alla ricorrenza. Un legame artistico già consolidato tra i due, che nel 2018 hanno collaborato nel brano “Come Neve”.

La voce intensa di Marco Mengoni e la delicatezza dell’interpretazione hanno emozionato l’intero palazzetto. Un omaggio sentito, che ha colpito il pubblico presente, ma anche i social.

Il tour di Marco Mengoni, Live In Europe 2025, prosegue con numeri da record: 33 concerti, di cui 21 in Italia e 12 in Europa. Sold out già registrati a Torino, Milano, Pesaro, Firenze, Eboli, Roma, Parigi e Londra. Un successo che segue il tour negli stadi del 2023, con oltre mezzo milione di biglietti venduti e lo show evento al Circo Massimo.

Marco Mengoni intanto celebra così 16 anni di carriera e racconta se stesso attraverso la musica.Un artista che continua a evolversi, regalando emozioni e confermandosi come una delle voci più potenti e interessanti del panorama musicale italiano.