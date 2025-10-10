In un’intervista ad AdnKronos Al Bano ha rifiutato il paragone coi Coma Cose e spiegato perché ha detto “no” a un duetto a Sanremo.

La risposta di Al Bano al paragone con i Coma Cose

Al Bano Carrisi risponde senza mezzi termini a chi ha paragonato lui e Romina Power al duo Coma Cose, recentemente finito al centro dell’attenzione per la loro separazione sentimentale e artistica. Intervistato dall’Adnkronos, il cantante di Cellino San Marco ha commentato:

“Io e Romina come i Coma Cose? Non abbiamo nulla in comune, abbiamo due stili musicali e due storie professionali completamente diversi. Chi ha inventato questa similitudine cercava un titolo ad effetto”.

Parole chiare che riflettono la distanza artistica e personale che Al Bano avverte rispetto al duo formato da Fausto Lama e California. Ma c’è di più. Il Leone di Cellino, attualmente in vacanza con i nipoti a Zagabria, ha rivelato anche un curioso retroscena legato allo scorso Festival di Sanremo.

Durante la serata delle cover, i Coma Cose avrebbero potuto cantare proprio con lui. A contattarlo era stato Enrico Melozzi, direttore d’orchestra che ha lavorato con il duo sul palco dell’Ariston. Ma Al Bano ha declinato l’invito.

“Non me la sono sentita – spiega – non solo perché abbiamo generi musicali e storie completamente diversi, Ma anche perché, siccome Carlo Conti non mi aveva voluto in gara, non mi andava di rientrare all’Ariston dalla finestra”.

Alla fine, i Coma Cose si sono esibiti con Johnson Righeira in una cover de L’estate sta finendo. E Al Bano precisa ancora una volta:

“Con i Coma Cose siamo agli antipodi, non solo nel canto ma anche nel look e nello stile di vita. Questo non significa che io e Romina siamo migliori di loro, ma semplicemente che non trovo similitudini tra noi e loro”.

Parole che chiudono definitivamente ogni accostamento tra due realtà musicali e generazionali molto distanti.