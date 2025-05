Dall’accaduto Marco Mengoni si era chiuso nel suo silenzio. Adesso a distanza di mesi, il cantante ha parlato per la prima volta della morte della sua mamma: “Era la persona che non dovevo mai perdere nella vita”, ha raccontato.

Le parole di Marco Mengoni

A cuore aperto, per la prima volta dall’accaduto, Marco Mengoni ha parlato della morte di sua madre avvenuta a settembre dello scorso anno. Tra le pagine di Vanity Fair, nell’intervista realizzata da Chiara Oltolini, il cantante ha confidato per la prima volta le sue emozioni:

«I mesi passano, ma è come se fosse successo sempre ieri. Non ne avevo ancora parlato fino a oggi, ho cercato di non farlo o di lasciare il compito alla musica».

Per quanto tutti dicano che si deve andare avanti quando si perde qualcuno di molto caro, Marco Mengoni ha affermato che è ancora troppo presto per questo. Ogni volta che ci pensa, ha raccontato, è come se entrasse in una stanza con un buco enorme. È consapevole che con il tempo riuscirà ad andare avanti, ma proverà sempre quella sensazione di vuoto incolmabile: “Era la persona che non dovevo perdere mai nella vita”. E per quanto siano capitati degli scontri, incomprensioni e mancanze, l’ha sempre definita una “G-i-g-a-n-t-e”.

«Sapeva essere la più profonda al mondo, per poi trasformarsi in un attimo in una bambina. Però, sono contento di averla avuta con me, di aver lottato come un disperato e di aver fatto di tutto fino all’ultimo», ha aggiunto Marco Mengoni.

La giornalista ha quindi chiesto all’artista se potesse raccontare un ricordo della sua mamma. A quanto pare la signora Nadia come hobby aveva il canto: “Lei cantava benissimo Mia Martini e Mina”. E pare sia stata proprio sua madre a spingerlo ad andare a lezioni di piano, ma lui non era granché convinto tanto da abbandonare e dedicarsi alla chitarra, che preferiva.

«Però mi facevano male le mani, mi venivano i calli, il solfeggio mi annoiava, con lei che non smetteva di incoraggiarmi perché aveva capito prima di me. Mia madre è legata intrinsecamente alla musica. Non a caso per un po’ mi sono allontanato dal mio mestiere o, almeno, dal mio mestiere in pubblico».

In maniera delicata, com’è nel suo stile, Marco Mengoni ha riservato un personale e commovente ricordo della sua amata mamma.