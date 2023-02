Le prime parole di Marco Mengoni dopo la vittoria di Sanremo 2023

Sanremo

Andrea Sanna | 12 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Marco Mengoni parla dopo la vittoria

Una vittoria preannunciata quella di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023 con il brano Due vite. Gli scommettitori ancor prima dell’avvio della kermesse canora erano certi che sarebbe stato lui a sollevare al cielo il leoncino d’oro. E così è stato. Grato e sempre riconoscente, Marco in conferenza stampa, prima della finale, non ha nascosto la commozione, dichiarando che in qualsiasi modo sarebbe finita lui avrebbe provato solo grande gioia. Poi il grande e meritato successo.

«Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al Festival». Queste le primissime dichiarazioni di Marco Mengoni direttamente dal palco del Teatro Ariston, non appena Amadeus gli ha concesso la parola. «Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco», ha poi aggiunto ancora senza nascondere la commozione.

A seguire Marco Mengoni ha rotto il silenzio sui social, con un post appositamente dedicato a questo altro importantissimo traguardo: “Insieme”, ha scritto come didascalia. In tanti hanno commentato, dai fan ai volti noti e amici del cantante. Leggiamo Laura Pausini, Alessandro Cattelan, così come Fiorella Mannoia o Francesca Michielin, la quale ha scritto: “Complimenti cugino! Premio meritatissimo”. Ma sono davvero una marea i messaggi, che lui stesso ha promesso di recuperare in conferenza stampa perché “ne ho davvero tantissimi”, ha rivelato.

Così Marco Mengoni si porta a casa la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023. Al termine della serata finale e dopo aver fatto tutte le interviste e prime foto, il cantante ha raggiunto “Lido Mengoni”, spazio sul lungomare di Sanremo dedicato proprio all’artista nel corso della settimana del Festival. Qui ha ringraziato tutti, inginocchiandosi davanti al pubblico per ringraziarlo.

Ora per lui sarà tempo di Eurovision Song Contest. La volta precedente si è classificato settimo, ma siamo certi che il cantante abbi tutte le carte in regola per poter fare bene.