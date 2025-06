Marco Mengoni replica in maniera perfetta alle critiche sui vestiti indossati in tour: le parole del cantante

Pochi giorni fa è partito il nuovo tour di stadi di Marco Mengoni. Il cantante tuttavia è finito al centro di una polemica per via dei vestiti indossati in concerto. Nel corso della tappa di Napoli così l’ex vincitore di X Factor ha replicato per la prima volta.

La perfetta replica di Marco Mengoni

Il nuovo tour di stadi di Marco Mengoni è finalmente iniziato. In questi giorni infatti il celebre e amato artista ha iniziato a girare l’Italia con la sua tournée e nelle prossime settimane toccherà le principali città del nostro paese. Ancora una volta il cantante, che da anni ci fa emozionare con la sua musica, sta offrendo al pubblico uno spettacolo di qualità, durante il quale non mancano effetti speciali e mozzafiato. Sul palco, Mengoni sta proponendo tutti i suoi più grandi successi, ripercorrendo la sua carriera fin dagli inizi. Nonostante lo show incedibile però alcuni utenti hanno trovato il modo di far partire una lunga e sterile polemica, che in questi giorni sta facendo discutere il web.

Diverse persone non hanno infatti digerito alcuni dei vestiti che Marco sta indossando in tour. Sul palco Mengoni ha sfoggiato outfit stupefacenti, tra corsetti, paillettes e trasparenze. A quel punto in molti hanno duramente criticando l’artista, accusandolo tristemente di “poca virilità”. I social si sono naturalmente divisi e per fortuna la stragrande maggioranza degli utenti si è schierata dalla parte del cantante, che nel mentre poche ore fa ha deciso di intervenire.

Nel corso del concerto di Napoli infatti Marco Mengoni ha deciso di replicare alle critiche sui vestiti indossati in tour. L’artista, mentre si esibiva con la canzone Voglio, ha affermato: “Voglio…voglio vestirmi come mi pare”. A quel punto non è mancata un’ovazione da parte del pubblico, che da sempre sostiene e supporta Marco.

Non Marco Mengoni cagando in testa a tutti quanti pic.twitter.com/ZoT3iE0VP4 — Vals🌻||🏎️⚽️🎤🦦LTC (@valeagle17) June 27, 2025

Mengoni dunque mette un punto alla polemica e continua a concentrarsi sul suo tour di stadi, che ha già registrato sold out su sold out.