Ieri sera è ufficialmente partito il nuovo tour di stadi di Marco Mengoni e nel corso della serata non sono mancate le emozioni. Il cantante è infatti scoppiato in lacrime mentre si esibiva con un brano dedicato alla mamma, venuta a mancare solamente pochi mesi fa.

Marco Mengoni non trattiene le lacrime

Marco Mengoni è ufficialmente tornato! Ieri sera infatti è partito il nuovo tour di stadi del celebre cantante, che nel corso delle prossime settimane lo porterà in giro nelle principali città del nostro paese. Nel corso dello show l’artista di Ronciglione ha presentato tutti i suoi più grandi successi e non è mancato ovviamente anche l’ultimo singolo Sto bene al mare. Durante la serata è però accaduto qualcosa di inaspettato, che ha commosso tutto i presenti.

Mengoni infatti ha cantato il brano Luce, che come di certo in molti sapranno è dedicato a sua mamma Nadia, venuta a mancare alcuni mesi fa. Nel corso della performance Marco non è però riuscito a trattenere le lacrime e a quel punto è scoppiato a piangere. Non è mancato l’applauso del pubblico, a sua volta commosso dal toccante momento.

Poche settimane fa nel mentre Marco Mengoni, nel corso di una lunga intervista con Vanity Fair, ha parlato per la prima volta della morte della mamma. In merito il cantante ha dichiarato:

“I mesi passano, ma è come se fosse successo sempre ieri. […] Era la persona che non dovevo perdere mai nella vita, a prescindere dal suo essere madre: con mamma Nadia, infatti, ci sono stati scontri, incomprensioni, mancanze… era Nadia a essere gigante. Sapeva essere la più profonda al mondo, per poi trasformarsi in un attimo in una bambina. Però, sono contento di averla avuta con me, di aver lottato come un disperato e di aver fatto di tutto fino all’ultimo”.