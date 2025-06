In queste ore sui social di Tony Effe è apparsa una foto in cui vediamo il rapper in compagnia della fidanzata Giulia De Lellis, attualmente in dolce attesa di una bambina. Lo scatto però ha dato il via a una nuova polemica.

Scoppia la polemica su Tony Effe

Sappiamo tutti ormai che Tony Effe e Giulia De Lellis stanno per diventare genitori per la prima volta. Poche settimane fa infatti l’influencer e il rapper, con un post sui social, hanno annunciato di essere in attesa di una bambina, Priscilla, che nascerà il prossimo novembre. Attualmente dunque l’ex corteggiatrice sta portando avanti la sua gravidanza e in molti attendono con ansia il giorno della nascita della piccola. Negli ultimi giorni però qualcosa ha riportato la coppia al centro dell’attenzione mediatica.

Secondo alcune malelingue del web infatti tra Giulia e Tony sarebbe scoppiata una crisi. A seguito dei pettegolezzi così i due si sono mostrati insieme in occasione del baby shower di Priscilla e a quel punto i fan hanno tirato un sospiro di sollievo. In queste ore tuttavia una nuova polemica ha travolto il rapper e numerosi utenti si sono scagliati contro di lui. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando Tony Effe ha postato su Instagram una foto insieme a Giulia De Lellis, che ha messo in mostra il pancione. In molti hanno però notato che il cantante mentre si trovava insieme alla sua fidanzata stava fumando una sigaretta e a quel punto in rete è scoppiato il caos. In molti infatti hanno accusato Tony di non preoccuparsi della salute di Giulia e della piccola Priscilla e non sono mancati commenti feroci nei suoi confronti.

Il rapper tuttavia al momento non è ancora intervenuto per replicare alle accuse degli utenti e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di rompere il silenzio e di dire la sua.