Marco Senise e la lucertola

Questo pomeriggio nel corso del daytime de L’Isola dei Famosi abbiamo assistito all’ennesimo scontro tra Licia ed Estefania (supportata da Roger e Blind). Ma non solo. Nella parte finale della puntata c’è stato un momento davvero divertente con protagonista Marco Senise.

Il naufrago si trovava seduto nella sua stuoia a chiacchierare con gli altri naufraghi. Improvvisamente gli è saltato qualcosa addosso. È stata una frazione di secondo e Marco Senise nemmeno si è reso conto, se non dalla reazione divertente di Carmen. Questo perché la Di Pietro nel vedere la scena ha cominciato a urlare spaventata, allarmando il povero Marco che si domandava cosa stesse accadendo.

“Nooooo, sulle spalle di Marco, noooo. Era una lucertola verde. Là guarda… di là”, ha detto Carmen Di Pietro rivolgendosi a Marco Senise. L’atteggiamento avuto, però, ha portato Nicolas Vaporidis a riprendere la naufraga: “Non fare ste cose però. Non strillate così, ragazzi. Pensano che ti sei ammazzata così e che ti sei tagliata una gamba con il machete. Era una lucertola, Carmen. Non era un dinosauro”.

Carmen Di Pietro ha giustificato la sua reazione dopo aver visto la lucertola sulla spalla di Marco Senise. La concorrente ha detto: “Ho urlato ma non l’ho fatto di proposito. Mi è venuto proprio spontaneo. Dal punto di vista di Nicolas lui ha perfettamente ragione. Perché come si dice ‘al lupo al lupo’ e magari poi la prossima volta non mi si crede più. Griderò di meno se dovessi vedere una lucertola così non se ne parla più”, e ha fatto il gesto di lavarsene le mani nel caso dovesse capitare una seconda volta. (VIDEO COMPLETO CLICCANDO)

Il momento di Marco Senise e la conseguente reazione di Carmen Di Pietro è stato davvero molto divertente e ha fatto il giro del web. Vi ricordiamo, infine, che stasera è prevista una nuova puntata de L’Isola dei Famosi.

Novella 2000 © riproduzione riservata.